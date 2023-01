Guerre en Ukraine: un tueur en série russe veut combattre

Un tueur en série russe qui purge une peine à perpétuité en prison depuis 2015 espère aller combattre en Ukraine aux côtés du groupe Wagner, mais seulement après l’hiver pour éviter d’avoir froid.

• À lire aussi: Ukraine: un ministre tué dans le crash d'un hélicoptère près d'une école

• À lire aussi: Zelensky réclame de la «vitesse» dans les décisions pour aider l'Ukraine

Mikhail Popkov a pris connaissance de la campagne de recrutement du groupe de missionnaires Wagner dans les établissements pénitentiaires de Russie depuis sa cellule, d’où il a également accordé une entrevue à une chaine de télévision d’État russe.

Dans cette entrevue, l’homme a confié que combattre en Ukraine serait son rêve et que ses compétences d’ancien policier seraient utiles, mais de préférence après les mois les plus froids.

«Après tout, ce n’est pas un jeu vidéo ou un livre de fiction à propos de superhéros. Si on fait face à la réalité, pour le dire avec honnêteté et objectivité, si je peux attendre les mois de janvier et février – qui pour moi sont les plus froids – et combattre ensuite, alors j’accepterais sans hésiter», a-t-il avancé.

«Je pourrais apporter mes connaissances militaires, je pense qu’il y a une demande. Même si le matériel est plus moderne aujourd’hui – avec des radios électroniques par exemple – ; même si j’ai passé ces dix dernières années en prison, je ne pense pas que ça soit si difficile à réapprendre», a-t-il ajouté.

Pour l’instant, la milice et son dirigeant Evgueni Prigojine n’ont pas donné suite à la demande de Mikhail Popkov, d’après RTBF, une radio-télévision belge.

Celui que l’on surnomme «le maniaque d’Angarsk» a tué 79 femmes et un policier. Il a été arrêté en 2012 et condamné une première fois en 2015 à la prison à vie, puis une deuxième fois en 2018 avec la même peine. Il aurait avoué ses crimes en 2020.

En juin 2021, il a été condamné par un tribunal de la ville à 9 ans et 8 mois de prison.

Il a réalisé la plupart de ses crimes dans la ville d’Angarsk en Sibérie et tué ses victimes à la hache ou au marteau, d’où son surnom. Seules deux femmes auraient survécu à ses attaques.

– Avec les informations de l’AFP