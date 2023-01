Immigrants français: une campagne de sociofinancement pour aider la famille menacée d’expulsion

Une famille d’immigrants français menacée d’expulsion par le fédéral lance une campagne de sociofinancement pour lui permettre de subvenir à ses besoins, le temps de tenter des démarches additionnelles pour obtenir un nouveau statut.

Immigration Canada a refusé la prolongation du permis de travail d’Aurélie Martin et Flavien Di Virgilio.

Le couple et leurs trois enfants, qui vivent au Québec depuis maintenant deux ans, ont 90 jours pour tenter de régulariser leur situation, sans quoi ils devront quitter le sol québécois.

Mais les délais de traitement rendent la tâche improbable, surtout qu’ils n’ont désormais plus le droit de travailler et sont donc sans revenu.

Mais la famille n’a pas encore abandonné son rêve québécois. Aurélie Martin et son conjoint ont l’intention de poursuivre leur croisade pour obtenir un autre permis de travail.

«Nous souhaitons tellement rester dans votre pays qui est pour nous un coup de cœur et une façon de vivre qui nous correspond totalement. Nous avons pris la décision de persévérer encore deux mois, le temps que la demande envers l'immigration soit traitée», précisent-ils, sur le site Gofundme.

Leur entêtement a toutefois un prix, puisqu’ils sont désormais sans salaire. «Nous n'avons plus de revenu et avons besoin d'aide car avec trois enfants cela ne va pas être facile. Avec ses fonds, nous allons remplir notre frigo et payer les factures essentielles (Hydro-Québec, assurance logement....). Dès que notre situation sera rétablie, le surplus de ses fonds ira à une association afin d'aider à notre tour», souligne la famille.

Le couple doit également prévoir le coût des billets d’avions pour les cinq membres de la famille en vue d’un retour éventuel en France, si jamais leurs démarches s’avèrent vaines.