Internationaux d’Australie: éliminé dès le deuxième tour, Rafael Nadal est «détruit mentalement»

MELBOURNE, Australie | À la lumière de ses récentes défaites, on se doutait que Rafael Nadal ne ferait pas long feu à ces Internationaux d’Australie, où il était le champion défendant. Mais voilà qu’une autre tuile s’est abattue sur la tête de la légende espagnole, mercredi.

«Rafa» tirait déjà de l’arrière une manche à zéro devant l’Américain Mackenzie McDonald dans son match de deuxième tour quand sa hanche gauche a commencé à le faire souffrir à 5-3 au deuxième set.

Le favori du tournoi est alors sorti du Rod Laver Arena afin de subir des traitements. Mais dans sa box, ses proches savaient trop bien ce qui se passait. Son entraîneur Carlos Moya était dépité. Son épouse Xisca essuyait quelques larmes.

Photo AFP

Après ce pied qu’il doit traiter pour une maladie dégénérative et ce muscle abdominal qui a déchiré à Wimbledon, «Rafa» était de nouveau blessé.

Il a pensé abandonner

Le ténor de 36 ans a bien pensé abandonner le match. Mais il a finalement préféré s’accrocher, tenter de se battre jusqu’au bout. Ce fut en vain. Incapable de frapper du revers, peinant à courir, Nadal s’est incliné 6-4, 6-4 et 7-5 face au 65e mondial, qui semblait bien mal à l’aise de célébrer sa victoire devant un champion déconfit.

Photo AFP

«Je suis obligé de reconnaître que je suis détruit mentalement, a concédé l’Espagnol un peu plus tard, en conférence de presse. J’espère que ce n’est pas trop grave. [...] J’espère que cette blessure ne m’éloignera pas des terrains trop longtemps parce qu’alors, ce sera dur de faire à nouveau le processus de récupération.»

Un refrain connu

«Rafa» connaît ledit processus par cœur. Car il n’y a pas eu que le pied, les abdominaux et maintenant, la hanche : sa carrière, bien que couronnée de 22 titres majeurs, a aussi été marquée par une pléiade d’autres blessures.

Photo AFP

«Ce n’est pas seulement la récupération, a-t-il noté. Il y a aussi tout le volume de travail qu’il faut faire pour retrouver un niveau acceptable. Je suis passé par là trop de fois dans ma carrière... Je pense être encore capable de le faire, mais ce n’est pas facile.»

Pas des sacrifices

Mais malgré son âge, le deuxième mondial – qui chutera au moins au sixième échelon après ce revers – se dit prêt à essayer encore.

Parce qu’il aime profondément le tennis.

«Je sais qu’un jour, je devrai arrêter. Mais quand on aime faire quelque chose, les sacrifices que l’on fait ne sont plus de réels sacrifices», a-t-il pointé.

Photo AFP

«Cela étant dit, c’est sûr que c’est fatigant et frustrant d’avoir passé autant de temps dans ma carrière en récupération, à essayer de revenir.»

Nadal en a souvent parlé récemment : les sept derniers mois, marqués par un seul résultat somme toute correct selon ses standards, soit ce quatrième tour à New York, ont été compliqués.

«J’ai assez bien accepté [toutes ces périodes de réadaptation], a-t-il affirmé. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j’espère éviter une nouvelle longue période à l’écart du, sinon ça va être super difficile de retrouver le rythme, de redevenir compétitif et de me remettre à me battre pour mes objectifs.»

«Voyons de quoi la blessure retourne et comment je serai en mesure de suivre le calendrier.»

– Avec l’AFP