Juraj Slafkovsky ratera les trois prochains mois

Plusieurs joueurs blessés du Canadien de Montréal ne sont pas à la veille de revenir au jeu et parmi eux, Juraj Slafkovsky manquera trois mois d’activités, a indiqué le club mercredi midi.

En plus du premier choix du plus récent repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui ne subira toutefois pas d’opération pour sa blessure au bas du corps, Jake Evans demeurera sur le carreau pour une durée prolongée, soit de huit à 10 semaines.

Puis, Jonathan Drouin et Joel Armia, tous deux touchés au haut du corps, resteront à l’écart jusqu’au retour de la pause du match des étoiles, minimalement. Enfin, le gardien Jake Allen devra patienter au moins une semaine supplémentaire avant de renouer avec l’action.

Conséquemment, la campagne de Slafkovsky est logiquement terminée; le dernier match du Bleu-Blanc-Rouge est fixé au 13 avril. Celui-ci n’a pu compléter l’affrontement de dimanche contre les Rangers à New York, visiblement ennuyé par un malaise à la jambe gauche.

Voilà donc un dénouement triste et inattendu pour le Slovaque qui poursuivait son adaptation à la vie dans la LNH. Néanmoins, le directeur général du Canadien, Kent Hughes, a insisté en conférence de presse sur l’importance de suivre les étapes nécessaires dans le cas de celui ayant totalisé 10 points en 39 duels avec l’équipe.

«Je ne crois pas qu’il y ait un chemin précis à suivre pour tout joueur dans le cadre de son développement, a spécifié Hughes. On veut montrer à Juraj comment être le plus efficace dans la ligue. [...] Le hockey reste un jeu de réactions rapides.»

Des retours trop hâtifs?

Pour sa part, Evans a encaissé un contact de Brock Nelson, des Islanders de New York, samedi. Drouin et Armia ont tous deux déclaré forfait pour le duel de mardi face aux Jets de Winnipeg. Quant à Allen (haut du corps), remplacé avec brio par Samuel Montembeault, il a joué pour la dernière fois le 7 janvier.

Questionné au sujet des hockeyeurs qui sont peut-être revenus trop vite après avoir été confinés à l’infirmerie, Hughes a admis que son équipe a des correctifs à apporter.

«Nous devrons possiblement mieux faire pour aider nos joueurs à se protéger d’eux-mêmes. On continuera à évaluer tout cela d’ici la fin de la saison. Le nombre de blessures est surprenant. On a des gars comme [Brendan] Gallagher qui veulent revenir très rapidement au jeu. Gally est un guerrier et c’est dans sa nature», a-t-il dit, ajoutant cependant que certaines blessures sont davantage le résultat de la malchance.

Le Canadien recevra les Panthers de la Floride, jeudi.