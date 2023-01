La consommation d’alcool est un important problème, rappellent les médecins hygiénistes en chef

Au lendemain de la publication d’un rapport-choc du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS), le Conseil des médecins hygiénistes en chef du Canda (CMHC) a rappelé que les méfaits liés à l’alcool un important problème de santé publique au pays.

Dans son rapport, le CCDUS a souligné que boire trois verres par semaine, soit bien moins que les 10 à 15 préconisé à ce jour, est déjà suffisant pour développer des maladies, incluant des cancers.

Les méfaits causés par la consommation peuvent varier selon différent facteurs, tels que l’accessibilité, l’exposition au marketing et les normes sociales et culturelles. Selon le CMHC, ceux-ci dépendent notamment de l’âge et de l’entourage des gens.

«Il est important de comprendre et de prendre des dispositions pour s'attaquer à ces déterminants sociaux plus larges des méfaits de l'alcool, et cela exige», a indiqué le CMHC par voie de communiqué.

Selon ces médecins, le rapport du CCDUS arrive au bon moment puisque c’est à se temps-ci de l’année que bien des Canadiennes se questionnent sur leur consommation d’alcool.

«La publication de Repères canadiens sur l'alcool et la santé représente un moment déterminant pour les autorités de santé publique dans leur but de communiquer l'impact de la consommation d'alcool sur la santé et le bien-être de ceux vivant au Canada; de mener des discussions franches à propos des effets de l'alcool sur nos communautés; et de chercher des moyens de réduire ces effets au minimum à tous les niveaux de notre société», peut-on également lire dans le communiqué.