Les 12 travaux de PSPP

Avec la CAQ ivre de pouvoir qui affiche « Do not disturb » sur sa porte de chambre d’hôtel, avec QS imbu des obsessions de son électorat niché, avec le PCQ sans abris, avec le PLQ décapité, le PQ du « Hercule » Paul St-Pierre Plamondon est la seule véritable opposition nationale vraiment représentative.

Comme Hercule pour accéder à l’Olympe, St-Pierre Plamondon a dû commencer à prouver qu’il est un vrai chef en réalisant des « travaux ».

Le 1er : sortir vainqueur des débats électoraux... réussi brillamment !

Le 2e : sauver le PQ du naufrage électoral annoncé... réussi de justesse !

Le 3e : obliger l’abandon de l’obligation du serment au roi... réussi malgré quelques moments dramatiques !

Le 4e : alerter la population lorsqu’une équipe de « déconnectés » comme le Club de Foot de Montréal a nommé à un poste important un homme qui déplorait publiquement que Pauline Marois n’ait pas été assassinée le soir de son élection... réussi !

La suite

Quels seront les prochains travaux d’Hercule de Paul St-Pierre Plamondon ? Je ne le sais pas. J’ai des suggestions.

PSPP va devoir compenser son peu de visibilité à l’Assemblée nationale : je lui suggère d’imiter le René Lévesque du début des années 1970.

Ce dernier faisait des tournées des cégeps, des universités, des chambres de commerce, de tous les groupes qui l’invitaient.

Le chef du PQ doit marteler que le Québec n’a jamais signé la Constitution de 1982 et qu’Ottawa, dont l’incompétence est de plus en plus manifeste et grossière, notamment avec les passeports, n’est qu’une sangsue.

Secouer l’inertie

Pourquoi ne pas faire un duo avec son confrère du Bloc, Yves-François Blanchet, lui aussi bon orateur ?

Que ce soit avec les municipalités « anglicisantes » au nom du bilinguisme, avec les universités qui perdent la tête ou les hôpitaux dysfonctionnels ou Ottawa envahissant, on sait bien que la CAQ se contentera de blabla et de diachylons.

La seule vraie parole nationaliste est celle du PQ et elle devra retentir en dehors de l’Assemblée.