Les bulletins chiffrés «sont là pour rester», affirme Drainville

Le ministre Bernard Drainville a coupé court au débat lancé par des directions d’écoles: pas question de mettre fin au bulletin chiffré pour le remplacer par une évaluation des compétences.

«Les bulletins chiffrés et les moyennes de groupes sont là pour rester», a tranché le ministre de l’Éducation dans les corridors du parlement, mercredi. Maintenant, si les enseignantes et les enseignants veulent ajouter des commentaires, il n’y a pas de problème. Ça relève de leur autonomie professionnelle. Il n’y a pas d’opposition entre les deux.»

Bernard Drainville réagissait à la proposition de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) et de l’Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE), qui souhaitent la fin des pourcentages sur les bulletins. Ceux-ci seraient remplacés par une évaluation des compétences prévues dans le programme par des cotes (de 1 à 5 par exemple).

«Il y a quelques années de ça, on a eu ce débat-là sur les bulletins chiffrés, et on a décidé de revenir aux bulletins chiffrés. Et donc on va rester avec les bulletins chiffrés. Je n’ai pas le goût de rouvrir ce débat-là», affirme le nouveau ministre de l’Éducation.

De plus, les parents ont besoin de pouvoir comparer les résultats de leurs enfants avec son groupe d’élèves. «Les parents ont le droit de savoir. [...] C’est important de pouvoir comprendre rapidement: est-ce que mon enfant est en difficulté dans telle ou telle matière?» explique M. Drainville.

«C’est un élément d’information, à mon avis, qui est essentiel et que je souhaite conserver», ajoute le ministre.

Réforme inachevée

Pourtant, les plus récentes études plaident pour la disparition des pourcentages et des moyennes de groupe, selon la FQDE.

«La majorité des recherches démontrent que ce n’est pas nécessaire. En plus, ça dévie un peu l’intention du prof, qui est plus en évaluation qu’en transmission de connaissances ou de compétences», confiait son président, Nicolas Prévost, au Journal mercredi.

L’AQPDE, de son côté, soulignait que «c’est ce qui était prévu au début de la réforme», au début des années 2000.