LHJMQ: Roy-Hinds, une amitié en or à Sherbrooke

Lorsqu’ils évoluaient dans le hockey mineur québécois, le défenseur Tyson Hinds et l’attaquant Joshua Roy entretenaient une certaine rivalité. Toutefois, cette situation s’est transformée en une belle amitié au cours des dernières années.

• À lire aussi: Zachary Bolduc motivé de gagner et de se prouver

• À lire aussi: Patrick Roy à deux victoires de l’Histoire

Au début du mois, ils ont remporté la médaille d’or avec Équipe Canada junior. Les deux ont contribué à leur façon à cette conquête.

« Avant que je sois échangé au Phoenix de Sherbrooke, il était une connaissance, a expliqué Tyson Hinds en parlant de Roy. On s’est tout de suite bien entendus.

« Puis, cette année, ça l’a explosé. On est souvent ensemble. C’est vraiment exceptionnel d’avoir pu remporter la médaille d’or en sa compagnie. »

Pour sa part, Roy est heureux d’avoir pu compter sur Hinds comme coéquipier avec l’équipe canadienne. Une victoire qui les liera pour toujours comme athlètes et comme personnes.

« On a souvent joué ensemble sur les équipes du Québec, a souligné l’un des héros de la victoire dramatique contre la Tchéquie. Quand on s’affrontait dans le hockey mineur, nous n’étions pas vraiment amis.

« On a vraiment une belle amitié et elle va demeurer pour le reste de nos vies. »

Les deux hockeyeurs et leur entraîneur-chef, Stéphane Julien, n’ont pas vraiment eu le temps de célébrer leur conquête avec les autres membres du Phoenix. Dès leur retour à Sherbrooke, ils sont repartis pour un voyage de trois matchs dans les Maritimes.

Une cérémonie pour honorer les trois médaillés est prévue vendredi au Palais des sports Léopold-Drolet.

Photo d'archives, Martin Chevalier

Dès les rangs pee-wee

Hinds et Roy se sont affrontés dans la catégorie pee-wee AAA pour la première fois. Hinds portait alors les couleurs de l’Intrépide de Gatineau alors que Roy évoluait pour les Élites de Beauce-Appalaches.

Hinds garde d’ailleurs un mauvais souvenir d’une de ses confrontations contre Roy dans le bantam AAA.

« Il était bon aussi dans ce temps-là, a souligné Hinds avec un sourire. Lors du tournoi des champions, nous menions 4-1 en finale et il restait cinq minutes au match.

« Avec Olivier Nadeau, Josh a orchestré une remontée pour créer l’égalité avant de l’emporter en prolongation. Je l’ai encore sur le cœur et Josh m’en parle encore aujourd’hui à la blague. »

Une dernière mission

Les deux amis ont une dernière mission dans la LHJMQ. Ils tenteront d’aider le Phoenix de Sherbrooke à remporter la Coupe du Président, trophée emblématique des séries éliminatoires.

Avec plusieurs équipes bien nanties, la lutte s’annonce coriace. Ils tenteront de se servir de leur expérience vécue au Championnat du monde de hockey junior avec leurs coéquipiers.

« On a vécu beaucoup d’adversité dans ce tournoi-là, a souligné Roy. On a joué deux matchs en prolongation et il y avait beaucoup de pression. C’est juste qu’il faut demeurer calme et uni si on affronte de l’adversité.

« Ce sont de beaux moments et c’est le meilleur hockey. »

« On a l’équipe pour aller loin et il faudra être prêt à tout ce qui peut arriver, a ajouté Hinds. On veut se rendre le plus loin possible et gagner en équipe.

« Il y a plusieurs équipes talentueuses. C’est le travail, l’acharnement et la détermination qui feront la différence. »