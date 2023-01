L’idéologie davosienne ne va pas très bien

Le forum de Davos se tient cette semaine.

Cette rencontre dans les montages suisses fut longtemps le sommet des chantres de la mondialisation sans limite.

Les grands de ce monde s’y rencontraient pour partager leurs analyses et leurs diagnostics sur la situation présente de la planète, et envisager les prochaines étapes de la mondialisation, qu’ils assimilaient à un progrès naturel de l’humanité. C’était l’idéologie dominante des années 1980, 1990, 2000, et même 2010. Appelons-la, dans le cadre de cette chronique, l’idéologie davosienne, qui était animée par l’idéal d’un monde sans frontières, dominé strictement par le marché et le droit international, où l’enracinement serait définitivement perçu comme une pathologie, et où chacun était appelé à devenir citoyen du monde.

Mondialisation

Mais cette semaine, les davosiens, appelons-les ainsi, ne se portent pas très bien.

Pour leur première rencontre post-COVID, ils sont bien obligés de constater que la mondialisation ne se porte plus très bien.

C’est sans doute pour cela qu’ils se sont rassemblés autour du thème «coopérer dans un monde fragmenté».

La guerre en Ukraine, la montée de la Chine, le retour du protectionnisme aux États-Unis, la crise migratoire, la vague populiste en Europe suffisent à faire comprendre que le monde est profondément divisé, et qu’aucune gouvernance globale ne peut sérieusement être envisagée dans ce contexte.

Les davosiens découvrent aussi autre chose: l’économie n’est pas seule à dicter la marche du monde.

L’homme n’est pas un être strictement économique. C’est aussi un être politique, culturel, identitaire, religieux. Et il ne suffit pas de lui promettre la prospérité matérielle pour dissoudre ses autres dimensions – c’est encore plus vrai quand la prospérité matérielle est de moins en moins au rendez-vous.

AFP

On le dira autrement: toute organisation sociale repose sur une conception de l’être humain, et la conception dominante des davosiens était pauvre et limitée. Elle reposait sur une faille philosophique et anthropologique.

On ajoutera une chose: Davos fut souvent critiqué, au fil des années, mais ses contempteurs furent toujours diabolisés. Ils furent d’abord associés à l’irréalisme économique.

Ces dernières années, ils furent plutôt accusés de basculer dans le conspirationnisme. Sans le moindre doute, le forum de Davos a suscité de nombreux fantasmes chez ceux qui carburent au complotisme et qui s’imaginent que le monde est dominé par quelques grands méchants sans âme, qui le manipuleraient cyniquement. Il faut laisser ces gens à leur délire.

Mais sur le fond des choses, Davos représentait un authentique lieu de pouvoir, à la manière d’une ONU privée, faisant la promotion d’une idéologie et représentant un club dans lequel il fallait être coopté pour espérer être considéré comme un des grands de ce monde.

C’était le super club privé des mondialisés fiers de l’être. Le club des aristocrates de la mondialisation.

Idéologie

Mais le monde change, et les élites occidentales, à bien des égards, sont les dernières à ne pas vouloir en tenir compte, en continuant de rêver à un monde sans frontières, où les peuples seraient traités comme des populations interchangeables appelées à se dissoudre dans un grand mouvement d’unification planétaire.

Autrement dit, elles s’enferment dans un logiciel périmé, qui témoigne d’une faillite de leur imagination politique.

Il n’est pas interdit de croire que les peuples, eux, ont compris qu’une nouvelle époque s’impose, et qu’elle imposera aussi de nouvelles élites politiques.