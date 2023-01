LOL: qui (ne) rira (pas) le dernier?

Christine Morency qui pète directement dans la bouche d’Arnaud Soly.

Richardson Zéphir qui répète en boucle : « Je suis une cochonne, je suis une cochonne ».

Laurent Paquin qui chante toute une chanson dont le refrain est : « J’ai une grosse graine, une hostie de grosse graine ».

Richardson Zéphir qui demande à Laurent Paquin : « Penses-tu qu’on va fourrer d’ici la fin ? ».

Marie-Lyne Joncas qui demande à ses collègues de faire la face qu’ils font quand ils se masturbent et quand ils jouissent.

Christine Morency qui se plaint d’avoir mal au vagin, car elle a enfourché un vélo. Mathieu Dufour qui conseille à Christine Morency de se débarrasser de son vélo, mais pas de son vagin.

Virginie Fortin qui a la face de Patrick Huard imprimée sur « la fourche ».

Des humoristes qui parlent de leur « shaft ».

Virginie Fortin qui pète avec sa machine à pets et Richardson Zéphir et Laurent Paquin qui doivent départager les « vrais » pets des « faux » pets.

Arnaud Soly qui « fourre » un bol de chips.

Amateurs de poésie, bonsoir et bienvenue à LOL : qui rira le dernier ? diffusée sur Amazon Prime.

LE RIRE, C’EST LES AUTRES

Depuis que la série est diffusée, les camps sont établis. Ceux qui adorent, ceux qui détestent.

Je comprends très bien le principe de Qui rira le dernier ? : un huis clos humoristique. Dix professionnels de l’humour qui doivent absolument faire rire les autres sans jamais rire eux-mêmes. Je comprends très bien que tous les coups sont permis, que c’est au plus fort la poche. Mais une fois qu’on a évacué les blagues « pipi, caca, poil », on n’aurait pas pu évoluer vers autre chose ?

Je n’ai pas de problème avec les gags que je vous ai énumérés dans mon premier paragraphe, je suis la première à rire quand on me lance une bonne blague de flatulence. Mais c’est la répétition qui tue.

Ce n’est pas tant la vulgarité de cette émission qui me tape sur les nerfs que la facilité, le manque d’originalité dont font preuve des humoristes qui ont pourtant une grande expérience du métier.

On comprend que tous les coups sont permis et que pour faire rire à tout prix, le recours à des blagues en dessous de la ceinture, c’est payant. Mais... juste ça ? Pendant six épisodes ?

Des lecteurs m’ont écrit pour me dire : « Tout ça est improvisé, ce ne sont pas des numéros écrits, pratiqués pendant des heures devant un public, ce n’est pas un gala Juste pour rire, c’est normal que ce soit moins raffiné. » Heu... non. Chacun des ces humoristes a eu l’occasion de préparer un numéro. Et ça ne volait pas haut.

MADONNA, BITCH !

Parlant de vulgarité, vous avez vu, sur Instagram, la vidéo dans laquelle Madonna annonce sa tournée mondiale ? On y voit Madonna autour d’une table avec des amis, à qui elle lance des défis.

Elle lance à Amy Schumer le défi de prendre un petit pain rond et de le lécher comme elle lécherait le « trou de cul » de son mari.

La grande classe.

Pour la prochaine version de LOL : qui rira le dernier ? Amazon Prime pourra inviter Madonna à faire des blagues de pets et de graines.