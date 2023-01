Meryl Streep dans la saison 3 de «Only Murders in the Building»

Selena Gomez a fait l’annonce de l’arrivée de la grande Meryl Streep au sein de la distribution de la saison 3 d’Only Murders in the Building. La chanteuse et comédienne de 30 ans -qui tient le rôle de Mabel Mora dans la série - a publié une photo et une vidéo qui sont rapidement devenues virales mardi sur son compte Instagram.

Les téléspectateurs ont encore plus hâte à la troisième saison de la série de Disney + Only Murders in the Building depuis qu’ils ont appris que la vedette de 73 ans allait en faire partie!

La photo en noir et blanc sur laquelle on voit Selena Gomez, Martin Short, Steve Martin, Paul Rudd (un autre bel ajout à la série) et Meryl Streep publiée par Selena Gomez a généré de nombreux j’aime et de commentaires de surprise et de joie de la part des admirateurs et de différentes personnalités comme Michelle Pfeiffer et Lily Collins.

Il n’est pas dit si Meryl Streep - lauréate de trois Emmys, trois Oscars et trois Golden Globes - apparaîtra de manière régulière ou plutôt à titre d'invitée dans la série, tel que l’avaient fait le chanteur Sting et l’humoriste Amy Schumer dans les deux premières saisons de la série primée.

La série comique dramatique suit Charles-Haden Savage (Steve Martin, co-créateur de la série avec John Hoffman), Oliver Putnam (Martin Short) et Mabel Mora (Selena Gomez), trois voisins d'un immeuble de l'Upper West Side appelé Arconia. Les trois se lient d’amitié à travers leur fascination pour les balados portant sur les vrais crimes, jusqu’à créer leur propre « podcast » lorsque de mystérieux meurtres se produisent autour d'eux.

Maladroits, comiques et forts différents, les membres du trio ont le don de se retrouver dans des situations impossibles; ce qui a au moins pour aspect positif de nourrir leur balado. L’humoriste Tina Fey est également de la série.

La saison 3 reprendra alors que Charles, Oliver et Mabel travailleront pour découvrir qui a tué Ben Glenroy, interprété par Paul Rudd. La finale de la saison 2 a vu Glenroy mourir sur scène alors qu'il se produisait dans une pièce de Broadway face à Charles et dirigée par Oliver.

On ignore encore la date de sortie de cette troisième saison, très attendue, d’Only Murders in the Building sur la plateforme Disney+.