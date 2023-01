Météo au Québec: ces régions seront affectées par la bruine verglaçante

Plusieurs régions du sud du Québec et la pointe gaspésienne sont concernées par un avertissement de bruine verglaçante en vigueur depuis la nuit de mardi.

L’avis émis par Environnement Canada concerne, outre Montréal et les Laurentides, l’ouest de la Montérégie, l’Outaouais, Pontiac et le Témiscamingue ainsi que certains secteurs de l’est de la province.

La bruine verglaçante prévue depuis la nuit devrait cesser en mi-journée pour laisser place à de la faible neige dans certains secteurs.

À Montréal et en Montérégie, les températures avoisineront le point de congélation, alors que des conditions nuageuses seront de mises à travers la majeure partie de la province où les températures seront au-dessus des normales de saison.

C’est le cas de la Capitale-Nationale et de la Beauce où le mercure sera plus clément considérant la saison, alors que dans les secteurs plus au nord comme le Saguenay le froid sera plus mordant.

De la faible neige intermittente pourrait également affecter des secteurs de l’est du Québec, notamment le Bas-Saint-Laurent avec des accumulations de 2 centimètres, selon l’agence fédérale.