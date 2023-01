Patinage artistique: Étienne Lacasse est loin de chômer

La saison 2022-2023 est bien chargée pour le patineur artistique Étienne Lacasse, qui a réussi à se qualifier pour toutes les compétitions du circuit national, et ce, dans deux disciplines.

En simple, il a compétitionné chez les juniors, tandis qu’en couple, c’est au niveau pré-novice qu’il évolue avec sa partenaire Sarah-Jade Cyr.

Joël Lemay / Agence QMI

Pour Lacasse, la saison en simple s’est terminée la semaine dernière avec une première participation aux championnats canadiens, une expérience qu’il qualifie d'enrichissante.

Joël Lemay / Agence QMI

À peine est-il revenu à l’entraînement qu’il doit déjà se préparer pour ses prochaines compétitions en couple.

«C’est certainement très exigeant, ça demande de l’énergie, mais je ne suis pas prêt encore à choisir entre les deux», a indiqué Lacasse en entrevue avec l’Agence QMI.

Joël Lemay / Agence QMI

Ainsi, il faut rappeler que Patinage Canada a établi cette année un nouveau calendrier pour son circuit national. Les compétitions des niveaux pré-novice et novice se déroulent plus tard afin de prolonger la saison.

«Ça lui faisait des compétitions en double quasiment toute l’année en simple et en couple», a expliqué son entraineur de simple Yvan Desjardins.

Objectif : Jeux du Canada

L’objectif pour Lacasse et Cyr était de se tailler une place aux Jeux du Canada, ce qu’ils ont réussi. Pour les deux patineurs, c’est un rêve qui se réalise.

«D’y aller, j’y crois à moitié. Donc, j’ai hâte d’y être pour vraiment savoir ce qu’est l’expérience», a mentionné Cyr.

Cette compétition sera d’ailleurs une corde de plus à l’arc de Lacasse, qui a déjà eu la chance de participer aux Jeux du Québec. Mais avant les Jeux du Canada, il y a les défis de Patinage Canada, soit l’équivalent des championnats canadiens pour les catégories pré-novice et novice.

«À chaque fois qu’on fait une compétition, on prend de l’expérience. Donc, en ayant les défis juste avant les Jeux du Canada, on peut rouler nos programmes sous stress. C’est certain que ça nous prépare encore plus», a précisé Lacasse.

Les débuts du couple

Le partenariat entre Lacasse et Cyr aurait pu commencer plus tôt, mais la pandémie a changé les projets. En effet, même s’ils n’avaient jamais patiné en couple auparavant, ils ont été jumelés pour présenter un numéro d’ouverture aux championnats du monde qui devaient avoir lieu à Montréal en mars 2020.

Joël Lemay / Agence QMI

Ce n’est cependant que l’an dernier qu’ils ont effectué leurs débuts ensemble.

Joël Lemay / Agence QMI

«On voit que l’ascension est fulgurante pour le peu de temps qu’ils ont patiné ensemble. Parce qu’ils ont appris ensemble et ils se sont développés ensemble», a expliqué leur entraîneuse Stéphanie Valois.

Un horaire d’entraînement bien chargé permet à Lacasse de progresser autant en simple qu’en couple.

«Le multidisciplinaire, c’est quand même un beau défi pour un entraîneur, parce qu’il faut bien jumeler le temps et il faut savoir y aller avec les priorités», a ajouté Valois en précisant l’importance de «savoir bien doser l’énergie pour garder les athlètes en santé».