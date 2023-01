Pour calmer la crainte de perdre un héritage

Dans votre Courrier de l’édition d’hier, sous le titre « Comment réveiller notre père ? », vous avez répondu de façon on ne peut plus pertinente. Toutefois, comme je m’apprête à vivre une situation similaire, puisque veuf depuis quelques années, je m’apprête à me remarier, il aurait été bon que ce monsieur dise à sa future conjointe, comme je l’ai dit à la mienne, que « l’enrichissement d’une conjointe et/ou d’un conjoint se cumule à partir du jour du mariage, même si la loi 146 n’empêche quiconque de partager l’ensemble de ses biens acquis avant le mariage. »

Futur marié anonyme

Vous oubliez un détail important, ce sont les fils du monsieur qui craignent de perdre leur héritage au profit de la nouvelle conjointe, car le père lui, a choisi de partager tout son pécule avec elle.