Retour sur le salon CES 2023 avec Mathieu Roy

Le début de l’année a été marqué, une fois de plus, par le salon CES (Consumer Electronics Show) qui s’est tenu à Las Vegas. Le chroniqueur techno Mathieu Roy était sur place pour couvrir cet événement d’une grande envergure.

À son retour, il a été invité par les animateurs Antoine Joubert et Germain Goyer à l’émission du Guide de l’auto sur QUB Radio pour discuter des principaux dévoilements en lien avec l’automobile.

Une première camionnette Ram électrique

Alors que Ford commercialise le F-150 Lightning depuis quelques mois et qu’on a déjà vu les Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV, Ram a rattrapé son retard et a profité du CES pour dévoiler sa première camionnette électrique.

« On a présenté un prototype de camionnette électrique qu’on verra arriver un jour sur le marché : le Ram 1500 Revolution. Parmi les technologies innovatrices qu’il comporte, notons la présence d’un projecteur pour projeter, par exemple, un plan sur un mur. Le véhicule peut également suivre son propriétaire, un peu comme le ferait un chien », raconte Mathieu Roy.

Une berline électrique pour Volkswagen

Dans le cadre de cet événement incontournable pour les amateurs de technologie, Volkswagen a laissé savoir une partie de son plan d’électrification en dévoilant une version camouflée de l’ID.7.

« Pour donner une image aux auditeurs, on peut dire en quelque sorte qu’il s’agit d’une Passat électrique. On a évoqué une autonomie de 700 kilomètres selon les normes européennes, ce qui représente 550 kilomètres dans la réalité. À l’intérieur, on retrouve un écran de 15 pouces qui n’a rien de magique. On en a vu des écrans et on en verra encore », partage Mathieu Roy.

Une voiture Sony?

Alors que Sony avait déjà présenté une voiture conceptuelle par le passé, le géant de la technologie a dévoilé une version revue et améliorée de celle-ci.

« On a annoncé qu’on allait pouvoir précommander en 2025 et se faire livrer la voiture en 2026. Baptisée Afeela, elle a été développée conjointement par Honda et Sony. On retrouve environ 45 capteurs autour de ce véhicule électrique », confie Mathieu Roy.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission du Guide de l’auto, il a aussi été question du choix des véhicules de l’année 2023 par le jury nord-américain de la North American Car of The Year.

Essais routiers

Antoine Joubert et Germain Goyer livrent leurs impressions sur les Volkswagen Golf GTI 2022 et Volvo XC90 Recharge 2022 récemment mises à l’essai.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, en reprise le dimanche à 18h.