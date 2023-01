Ses skis perdus à l’aéroport enfin récupérés

L’infortuné voyageur dont les skis trainaient depuis plus d’une semaine dans une zone d’arrivée de l’aéroport Montréal-Trudeau, et qui avaient été retrouvés par une lectrice du Journal, a finalement pu récupérer sa précieuse marchandise, hier, huit jours plus tard.

C’est autour de 21h hier que Laurent Tremblay a enfin reçu chez lui l’ensemble de l’équipement égaré, concluant ainsi une histoire des plus improbables, mais qui laisse un goût amer au voyageur.

M. Tremblay était revenu à Montréal le 9 janvier d’un voyage de ski en Suisse. Il avait avec lui son équipement de ski et celui de sa conjointe, qui pendant ce temps prolongeait son séjour en Europe.

L’équipement n’était cependant pas où il aurait dû être, soit le secteur des bagages hors-normes. Une quinzaine d’autres voyageurs se trouvaient dans la même situation que lui.

Il se sont fait expliquer que les bagages avaient bien été débarqués de l’avion, mais qu’ils étaient perdus dans l’aéroport.

Photo fournie par une voyageuse anonyme

Une détective

Dans la nuit de dimanche à lundi, Le Journal a publié un article sur les déboires de M. Tremblay. Arrivant d’un voyage en République dominicaine vers 2h du matin lundi, une lectrice a vu une notification de l’article sur son téléphone.

En récupérant ses effets, la perspicace lectrice, qui souhaitait demeurer anonyme, s’est mise à vérifier les étiquettes des sacs de ski qu’elle a aperçus parmi de nombreux bagages regroupés dans le secteur des articles hors-normes.

Le troisième sac vérifié portait le de nom de M. Tremblay. Elle l’a pris en photo, qu’elle a envoyée au Journal. M. Tremblay a ensuite confirmé qu’il s’agissait de son sac et de celui de sa conjointe.

Photo fournie par une voyageuse anonyme

Impossible de les avoir

Mais l’histoire n’allait pas en rester là.

Lundi matin M. Tremblay a contacté Air Canada.

«On m’a dit avec un lourd accent que ça prenait 24 à 48 heures pour traiter les demandes après l’atterrissage même si ça fait plus d’une semaine. Je leur ai dit où était mon sac et je leur ai envoyé une photo. Ils m’ont dit qu’ils comprenaient ma frustration et que leurs agents étaient en train de les chercher», avait déclaré lundi le Montréalais de 26 ans.

Laurent Tremblay a proposé d’aller les récupérer directement à l’aéroport.

«Ils ont répondu que c’était possible, mais qu’on ne pouvait pas m’assurer qu’ils les auraient trouvés. Et je ne peux pas aller les récupérer où ils sont parce que c’est dans une zone internationale», regrettait-il.

Désespéré, il entendait même demander à des amis pilotes -ou à sa conjointe qui arrive la semaine prochaine- de récupérer les bagages.

Le Journal a avisé Air Canada lundi matin qu’il allait produire un second article sur la situation et que depuis quelques jours des photos des bagages qui s’accumulaient circulaient sur les réseaux sociaux.

Photo fournie par une voyageuse anonyme

Ça y est presque

Vers minuit lundi, M. Tremblay a finalement reçu une notification qu’il recevrait son équipement le lendemain. Encore une fois, la chose a été un peu plus compliquée que prévue.

Une première notification l’avise de l’arrivée du transporteur à 12h42, hier.

«À 14h24 un message indique que les bagages arriveront à 14h. Puis dans un autre message, ça devait arriver à 21h42. Un moment donné il a fallu que je sorte le chien. C’est là (21h) qu’il est arrivé évidemment ! », raconte M. Tremblay, qui durant tout ce temps devait demeurer à domicile

Il a heureusement pu parler au chauffeur qui l’a attendu quelques minutes.

«Si tu n’es pas à la maison, les bagages sont ramenés chez Air Canada», explique le skieur.

Insatisfait

Laurent Tremblay relativise son infortune, tout en soulignant l’importance de la problématique. Les bagages se trouvaient dans l’aire des douanes où seuls des voyageurs ont accès.

«C’est un problème de personne privilégiée. Je suis allé en ski en Suisse (on perd mes skis) ce n’est pas la fin du monde. Il y a des gens qui ont des médicaments, de l’équipement médical, de vraies urgences. Ce qui me fait capoter c’est que n’importe qui peut prendre le bagage. Quelle est la dernière fois que les douanes ont regardé ton étiquette de sac?», demande-t-il.

Pour sa mésaventure, Laurent Tremblay s’est fait proposer un rabais de 10% sur son prochain vol.

«J’apprécie le geste, mais je considère que ce n’est pas assez, a écrit le voyageur à la compagnie. Vous avez compromis la sécurité de mon dispendieux bagage alors que j’avais confiance en Air Canada pour cette tâche. Mon bagage a été laissé sans surveillance durant une semaine alors que des voyageurs pouvaient les prendre comme les leurs.»

Laurent Tremblay a rédigé son message en anglais, après n’avoir pu s’entretenir en français avec le service à la clientèle lundi, une situation qu’il a aussi dénoncée.

