Sherbrooke: deux sexagénaires arrêtés pour trafic de stupéfiants

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) et la Régie de police de Memphrémagog ont procédé à l’arrestation de deux sexagénaires, après une perquisition en lien avec le trafic de drogue.

L’opération s’est déroulée dans une résidence où il y avait de la vente de stupéfiants sur la rue Galt Ouest, près de la rue Saint-Pierre, a indiqué la police de Sherbrooke.

Les deux suspects, âgés de 62 ans et de 64 ans, ont été libérés par promesse de comparaître prochainement et risquent de faire faire face à des accusations criminelles et pénales.

Ils répondront notamment à des accusations de possession de cannabis illicite dans un but de vente, recel, possession de méthamphétamines et contrebande de tabac.

Lors de la perquisition, les policiers ont saisi du cannabis, des comprimés méthamphétamines, du haschisch, 89 wax pen, plus de 325 cigarettes de contrebande et 880 $ en argent.

Le SPS avait déjà effectué une perquisition à cet endroit en octobre 2021, a-t-on précisé.