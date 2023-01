Shirley Manson, la chanteuse du groupe Garbage, hospitalisée

La chanteuse du groupe Garbage, Shirley Manson, est actuellement hospitalisée après avoir été opérée à la hanche. Cela n’a pas empêché l’artiste écossaise de 56 ans d’user d’humour en publiant une photo d’elle plutôt comique sur son compte Instagram afin d’aviser ses abonnés que son opération s’était bien déroulée.

La photo la montre couchée dans son lit d’hôpital, les mains dans les airs et le visage feignant l’épouvante (assez comique avec sa chevelure rose). La chanteuse du groupe Garbage, Shirley Manson, a tenu à allier le rire et les bons mots pour remercier ses admirateurs et ses amis de lui avoir envoyé de belles pensées lors de sa toute récente intervention chirurgicale.

«Merci merci merci à tous ceux qui m’ont gardé dans leurs pensées et m’ont envoyé des messages de guérison hier, écrit-elle. J’ai tellement apprécié chacun d’entre eux.»

Elle en profite pour saluer le talent de son chirurgien « hautement qualifié et dur à cuire » ainsi que l’équipe qui a pris soin d’elle pendant l’intervention. Elle explique aussi être en « perpétuelle admiration pour la médecine et la science » qui lui ont permis de concevoir et d’implanter cette nouvelle hanche dont elle avait tant bien.

« Je vais m'entraîner maintenant à faire des coups de pied hauts, peut-être même à faire du grand écart et à manger une pinte de crème glacée », a ajouté la rockeuse, moqueuse.

Il y a deux jours, la chanteuse à l’humour sarcastique et plutôt noir avait publié une photo « très glamour » de la toilette de sa chambre d’hôpital avec le PS suivant : « Si je meurs sur la table demain matin, sachez que j'ai vécu pleinement et avec vigueur. Je suis vraiment plein de gratitude et de joie pour une vie bien vécue. Je vous aime tous. Encore et encore jusqu'à ce que je sois bionique (...) La vie est grandiose. »