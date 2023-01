Transferts en santé: le front commun des provinces intact, selon Legault

Le front commun des provinces pour hausser les transferts fédéraux en santé demeure intact malgré l'ouverture démontrée par Doug Ford envers les conditions que Justin Trudeau voudrait imposer, considère François Legault.

Alors que les premiers ministres de provinces avaient toujours refusé que les transferts fédéraux en santé soient augmentés sous certaines conditions, le premier ministre ontarien semble désormais prêt à mettre un peu d’eau dans son vin.

Lors de son tout premier point de presse de l’année, Doug Ford a même laissé entendre que la reddition de comptes souhaitée par le gouvernement Trudeau est le dernier de ses soucis.

François Legault, qui a eu l’occasion de s’entretenir avec Mme Ford dans les dernières semaines, n’y voit aucun geste de rupture avec le front commun des provinces canadiennes, qui d’ailleurs, est là pour rester, selon lui.

« On souhaite garder le front commun parce que ça nous a bien servi puis ça devrait bien nous servir à l'avenir », a avancé le chef caquiste.

Données déjà disponibles

François Legault considère que son homologue de l’Ontario est à la même page que lui. « Ce que je comprends, c'est que Doug Ford et moi, on est d'accord pour fournir les données [sur leurs réseaux de santé] », a commenté M. Legault.

« Ces données-là sont déjà transmises aux citoyens, sont disponibles pour tout le monde, donc je ne vois pas un gros problème de les envoyer à Ottawa », a-t-il ajouté.

Au terme d’une rencontre avec Justin Trudeau, à quelques jours de Noël, François Legault s’était montré plus optimiste que jamais quant à une éventuelle entente avec Ottawa sur l’augmentation des transferts en santé, que les provinces veulent augmenter de 22 à 35 %.

« Ce que j'ai compris de ma rencontre avec Justin Trudeau, c'est qu'on ne parlait plus de condition, mais on parlait de données », a rappelé M. Legault.

Pas de rencontre à son agenda

Alors que plane la rumeur d’une entente qui pourrait être scellée lors d’une rencontre dès la mi-février, François Legault indique que ce n’est pas à son agenda pour le moment.

« Non. Je la souhaite. Je la souhaite », a répondu M. Legault, lorsque questionné à ce sujet.

Il espère toutefois qu’une entente survienne « dans les prochaines semaines » afin que les nouvelles sommes en santé se retrouvent dans le budget fédéral à venir ce printemps.

En marge d’un point de presse à Shawinigan, le premier ministre Justin Trudeau a envoyé des signaux positifs quant à une éventuelle entente sur les transferts en santé.

« Il reste encore du travail à faire, mais on sent qu’il y a un momentum très positif parce qu’on s’aligne de plus en plus pour des investissements dans les systèmes de santé », a dit M. Trudeau.

- Avec la collaboration de Guillaume St-Pierre