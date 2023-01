Un rêve devenu réalité

Vincent Desharnais vit une montagne d’émotions depuis qu’il a été rappelé par les Oilers d’Edmonton la semaine dernière. Cependant, il y a un moment dont il se souviendra toute sa vie.

Après son premier match dans la LNH à Anaheim, il est allé à la rencontre de sa famille qui avait fait le voyage pour l’occasion. Il avait seulement quelques minutes avant de se diriger vers San Jose pour sa prochaine rencontre.

Il donne des câlins à sa mère Josée, son frère Alex et sa belle-sœur avant d’arriver devant son père Jacques.

Photo fournie par Vincent Desharnais

« Il m’a donné la main de façon nonchalante, a raconté Vincent Desharnais lors d’une entrevue avec le Journal. Il a essayé de me repousser, mais je n’ai pas lâché sa main.

« Je l’ai regardé dans les yeux : “Papa, j’ai réalisé mon rêve de jouer dans la LNH. Est-ce que tu réalises ce qui se passe ?” »

Jacques a regardé son fils et il s’est mis à pleurer. Des larmes de joie et de fierté.

« Ça me fait réaliser tous les sacrifices qu’ils ont faits pour moi. C’était juste parfait. C’était un moment inoubliable et magique. »

M. Desharnais a participé au camp des Red Wings de Detroit à deux reprises dans les années 1970. Il a décidé d’abandonner son rêve.

« Il vit son rêve à travers moi, a raconté le défenseur de 6 pieds 6 pouces et 215 lb. À l’époque, il avait juste lâché et décidé de faire autre chose.

« Il n’avait pas le groupe de soutien que j’ai autour de moi. Pour lui, c’est irréel. Il m’a toujours dit que je serais capable d’accéder à la LNH et il y a cru dès la première journée. »

Deux opérations à une main

La carrière de Desharnais n’a jamais été une ligne droite. Les embûches ont été nombreuses comme ses deux opérations à une main cet automne.

« Ce fut très difficile sur le plan mental, a expliqué le Québécois. J’avais mis les bouchées doubles durant l’été afin d’arriver prêt au camp des Oilers. »

À son retour au jeu, il a retrouvé ses repères assez rapidement. Ses entraîneurs chez les Condors de Bakersfield, dans la Ligue américaine, lui posaient souvent des questions afin de connaître ses sensations.

Après une défaite à Calgary, son entraîneur Colin Chaulk lui demande de le rencontrer dans son bureau.

« Tous les adjoints étaient présents et ils avaient un petit sourire en coin. J’ai commencé à réaliser que l’entraîneur allait m’annoncer que j’étais rappelé.

« Pendant quelques secondes, je me suis mis à penser à toutes les épreuves que j’ai traversées au cours des dix dernières années. Colin m’a pris dans ses bras et je me suis mis à pleurer comme un gros bébé. »

Retour à la réalité

Après cette heureuse nouvelle, l’arrière de 26 ans a vécu un véritable tourbillon lors des journées suivantes. Il est retombé sur ses pieds depuis le retour de l’équipe à Edmonton.

« C’est ma réalité maintenant. Je suis ici et je mérite d’être ici. Je n’ai rien volé à personne. Ce n’est pas un rêve et je n’ai pas besoin de me pincer tous les jours.

« Si on m’avait dit que je jouerais dans la LNH en janvier avant ma première opération, je serais parti à rire. Je suis fier de moi et je suis revenu à Edmonton la tête haute. »

Lors de ses quatre premiers matchs avec les Oilers, il a obtenu deux mentions d’assistance. Un rendement inhabituel pour un défenseur à caractère défensif comme lui.

« J’ai eu mon premier point à San Jose. C’est Zach Hyman qui a été le premier à en parler lors de notre célébration. J’étais seulement content d’être sur la glace et de jouer dans la LNH, mais avoir un point, ça se prend bien. »

Brett Kulak, le grand frère au sein de l’équipe

À son arrivée avec les Oilers, Vincent Desharnais a été bien accueilli par les vétérans de l’équipe. Il y en a un en particulier qui l’a pris sous son aile : Brett Kulak.

Photo AFP

Kulak, qui a joué plus de trois saisons avec le Canadien, a démontré beaucoup de classe à l’endroit du Québécois.

« Kulie, c’est un amour, a raconté Desharnais. Il est incroyable. Ce n’est pas le gars le plus vocal, mais il est toujours souriant et prêt à m’aider. »

Marque de confiance

Dès son premier match dans le circuit Bettman, l’entraîneur Jay Woodcroft a décidé de lui donner du temps de jeu en désavantage numérique. Une belle marque de confiance.

« J’ai été utilisé avec Brett et ça s’est bien passé. On communiquait beaucoup. S’il remarque des choses sur la patinoire, il m’en parle tout de suite. »

Les deux défenseurs ont une connaissance commune : Daniel Jacob. Kulak a été dirigé par le Québécois lors de son passage avec le Rocket lors de la saison 2018-2019.

De son côté, Desharnais s’entraîne avec Jacob sur la glace durant la saison estivale. Ce dernier peaufine les habiletés du Lavallois.

La prestance de McDavid

Impossible de parler des Oilers sans placer le nom de Connor McDavid dans la conversation. Le capitaine est dans une classe à part.

« C’est un gars réservé, a souligné Desharnais. Ce n’est pas le plus bruyant ou le plus flamboyant. Il a une prestance incroyable.

« Il veut tout faire à la perfection. Il est exigeant envers lui-même et envers ses coéquipiers. Il a été vraiment correct avec moi et il est venu me voir plusieurs fois pour m’encourager. Ça te donne de la confiance.

« Son éthique de travail est hors norme. Il prend soin de son corps et de sa nutrition. Il n’est pas considéré comme le meilleur joueur au monde pour rien. »