Une centaine de nominations pour le Gala Dynastie et la Semaine Dynastie

Les nominations du 7e Gala Dynastie ont été dévoilées mercredi alors que l’organisation annonçait la tenue, ce printemps, de la première Semaine Dynastie, du 26 mars au 1er avril.

Le gala sera divisé en deux soirées à la Place des Arts. Il y aura la soirée «Médias» du 30 mars prochain animée pour la deuxième année consécutive par Naadei et la soirée «Culture» du 1er avril pilotée par Preach. En tout et pour tout, les deux rendez-vous permettent de mettre en lumière une centaine de personnes nommées des communautés noires. Vingt-cinq prix seront remis au total.

Parmi les nommés, soulignons au passage Anyck Béraud, Deborah Cherenfant, Anne-Lovely Étienne, Meeker Guerrier, Andy Mailly-Pressoir, Émilie Nicolas, Nicolas Ouellet, Kevin Raphaël et Martine St-Victor, pour ne nommer que ceux-là. Toutes les nominations sont disponibles en ligne.

«POWER»

Quant à la Semaine Dynastie, sa thématique POWER «s’ancre dans la célébration et l’affirmation» et est «l’héritage des grands penseurs afro-américains et de la lutte pour les droits civiques qui inspire aujourd’hui encore à puiser dans son propre pouvoir et à reconnaître les talents et les capacités uniques que l’on possèdent», a-t-on précisé dans un communiqué.

La Semaine Dynastie se déclinera en une foule d’événements, dont le Black Carpet du 1er avril animé par Gaël au Théâtre Maisonneuve, ainsi que le Brunch Dynastie (26 mars) et les Convos Dynastie (27-28 mars). Toute la programmation est disponible en ligne [galadynastie.com].