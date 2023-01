Une directrice d’école accusée d’avoir volé 170 000 $ à des étudiants défavorisés

L’ancienne directrice d’une petite école primaire de Vancouver qui dessert principalement des enfants autochtones et issus de milieux défavorisés est accusée d’avoir dérobé 170 000 $ destinés au fonctionnement de l’école et aux élèves.

Selon une poursuite déposée par la Commission scolaire de Vancouver, Tricia Low – connue à l’époque des faits allégués sous le nom de Tricia Rooney – se serait notamment emparé de cartes-cadeaux offertes en guise de dons pour aider les élèves de l’école primaire Britannia.

L’ancienne directrice, qui a travaillé dans l’établissement entre 2017 et 2020 et qui était notamment responsable de rédiger les rapports financiers, aurait aussi signé des chèques qu’elle a ensuite encaissés en son nom personnel, en plus de détourner à ses fins des fonds versés par la commission scolaire pour assurer le fonctionnement de l’école.

La commission scolaire explique, dans sa poursuite déposée vendredi dernier devant le tribunal et relayé mercredi par les médias locaux, avoir commencé à avoir des soupçons en 2019 en raison d’un déficit inexplicable à l’école.

Les faits allégués n’ont pas encore été prouvés devant le tribunal.

Selon le «Vancouver Sun», l’école accueille environ 200 élèves. Environ la moitié sont issus de communautés autochtones et plusieurs enfants viennent d’un milieu défavorisé, a précisé le quotidien.