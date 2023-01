Vortex polaire en Sibérie: bientôt le tour du Canada

Un vortex polaire qui plane actuellement au-dessus de la Sibérie a généré les températures les plus froides enregistrées cette année sur Terre, et pourrait bien se diriger vers le Canada début février.

«Nous pouvons voir une vaste zone de la Colombie-Britannique, les Prairies, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le nord-ouest de l’Ontario être plus froids que la normale en février, a déclaré David Phillips, météorologiste en chef chez Environnement Canada, à CTV News. Je pense que c’est une conséquence directe de la descente vers le sud du vortex polaire.»

Une station météo de Sibérie a enregistré une température de -62,4 degrés Celsius le 14 janvier. C’est seulement 0,3 degré de différence avec la température moyenne sur Mars, une température assez froide pour geler la peau exposée en quelques secondes. C’est également la température la plus froide rapportée en Russie depuis deux décennies.

«Ce que nous savons pour l’instant, c’est que la majeure partie est au-dessus de la Sibérie, ce qui a mené à des records de températures», a expliqué Doug Gillham, météorologiste chez MétéoMédia.

Selon la chaine météo, si l’ouest du Canada peut s’attendre à des températures froides très bientôt, les plus grosses villes de l’est sont en voie de connaître l'hiver le plus chaud jamais enregistré.

Selon M. Gillham, le sud de l’Ontario et le Québec sont à la croisée des chemins entre l’air froid venant du nord-ouest et l’air chaud venant du sud-est, ce qui pourrait créer une météo fluctuante lorsque le vortex polaire se déplacera de nouveau.

«Être la zone de combat signifie que nous aurons une piste de tempête plus active, et donc beaucoup de systèmes météorologiques désordonnés, de fortes chutes de neige potentielles, mais également la probabilité de verglas et de pluie», a-t-il ajouté.