PLANTE, Richard



Subitement en République Dominicaine le 9 janvier 2023, est décédé Monsieur Richard Plante, père de feu Frédérick et Guillaume.Il laisse dans le deuil son fils Jean-Sébastien, sa fille Alexandra (Christian Eugène), ses petits-enfants, Alie,Théodore et Lennox. Il laisse également ses soeurs Lise (Gaston Turcotte), Gisèle (Luc Lemarbre), Micheline (Serges Gingras) et Lucie, ses neveux et nièces autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :dimanche le 22 janvier 2023 de 10h à 17h. Une liturgie sera dite en chapelle à 16h30.