5 artistes à voir à Igloofest

Bousculé depuis deux ans par la pandémie, le festival Igloofest peut enfin célébrer sa 15e édition, dans le Vieux-Port de Montréal. Pour l’occasion, l’événement de musique électronique propose plusieurs nouveautés, dont les soirées Après-ski, tout au chaud dans différents lieux montréalais. Le volet familial Igloofête sera aussi présenté sur quatre samedis. Mais d’abord et avant tout, Igloofest, ce sont 12 soirées extérieures festives avec plusieurs DJ d’ici et d’ailleurs. Le Journal a demandé au cofondateur de l’événement, Nicolas Cournoyer, de cibler cinq artistes à ne pas manquer cette année.

Kavinsky

Photo Fournie par Igloofest

« Ça va être excellent. C’est un Français de la vague synthwave. Je ne sais pas c’est quand la dernière fois qu’il est venu à Montréal. On a très hâte », dit Nicolas Cournoyer.

Âgé de 47 ans, Vincent Belorgey, de son vrai nom, est notamment connu pour la chanson en ouverture du film Sang-froid (Drive), avec Ryan Gosling. Juste avant sa prestation à Igloofest, le public pourra voir Dabeull (DJ set) et Heidy P.

► Jeudi 26 janvier, 22 h, scène Sapporo

Nora En Pure

Photo Fournie par Igloofest

« Elle est une Suisse. J’ai bien hâte de l’entendre. Elle est un peu plus dans l’espèce de house plus mélodique trancy qui peut être très cool. »

Daniela Niederer réside à Zurich, en Suisse, mais elle est d’origine sud-africaine. Âgée de 32 ans, elle a commencé à faire de la musique en 2009. Juste avant elle, à Igloofest, les spectateurs auront droit à EDX et Hicky & Kalo.

► Vendredi 27 janvier, 23 h, scène Sapporo

Worakls

Photo Fournie par Igloofest

« Il est de l’étiquette Hungry Music. Des gens de ce collectif-là, comme Joachim Pastor et N’to, viennent dans nos événements depuis quelques années. C’est de la musique super joviale, de party, c’est très festif. Pour moi, c’est une date que j’attends avec impatience. »

► Samedi 28 janvier, 23 h, scène Sapporo

Hamza

Photo Fournie par Igloofest

« C’est un rappeur belge. Ça fait quelques années qu’on fait une ou deux soirées rap et hip-hop, car c’est très populaire. Loud a joué chez nous avant la pandémie. On les place souvent dans les soirées du jeudi, car ça va chercher un autre public, un autre créneau. On avait deux soirées comme ça planifiées l’an dernier, mais on a dû les annuler à cause d’Omicron. »

► Jeudi 2 février, 22 h, scène Sapporo

Tiësto

Photo Fournie par Igloofest

« Il va jouer le dernier vendredi. Il n’est jamais venu à Igloofest. On se le paie pour la 15e édition. Au niveau des styles de musique, on ratisse quand même large. On n’était pas allé vers la musique plus EDM, plus commerciale. Mais en même temps, les gens l’aiment. C’est la soirée qui s’est vendue le plus rapidement. Il y a une forte demande pour ça. »

► Vendredi 10 février, 22 h 30, scène Sapporo