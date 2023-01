5 lieux bucoliques où séjourner cet hiver au Québec

Au Diable vert

Photo fournie par Diable vert

Bordé par les Appalaches, le centre de plein air situé à Glen Sutton est à la fois sauvage et facile d’accès. Des cabanes dans les arbres aux appartements de montagne, la variété des gîtes est unique. Bâtiment commun avec toilettes, douches et sauna. Chiens bienvenus. Raquette, ski de randonnée et ski Hok.

► Séjour : à partir de 127 $ par jour en cabane dans les arbres et de 170 $ par jour en appartement de montagne.

► 450 538-5639, audiablevert.com

Les Chalets Lac-à-la-Truite

Photo fournie par André Chevrier

Situé à Sainte-Agathe-des-Monts, le domaine comprend 20 chalets, dont plusieurs avec sauna et bain à remous à l’intérieur ou un spa à l’extérieur. Centre de bien-être Le Soleil : piscine intérieure, hammam, petit gymnase et grand bain spa extérieur. À proximité : ski de fond, raquette, patin et tyroliennes géantes.

► Tarifs : à partir de 204 $ par nuit pour deux personnes, à partir de 259 $ par nuit pour une famille de quatre. Réservations en ligne.

► 819 321-2222, 1 877 700-2221, chaletslacalatruite.com

Les microchalets des Appalaches

Photo Jeff Frenette Photography

Au sud-est de Québec, en bordure du parc régional des Appalaches, on retrouve huit petits chalets à petit prix. Même si c’est rustique, il y a un frigo, deux ronds électriques et des accessoires de cuisine. Bloc sanitaire chauffé à proximité (libre à vous d’apporter une toilette de camping). Chiens acceptés. Raquette.

► Tarifs : à partir de 125 $ la nuit.

► 418 223-3535, microchaletsdesappalaches.com

La Ferme 5 étoiles

Photo fournie par la Ferme 5 étoiles

Dans cette ferme de Sacré-Cœur, près de Tadoussac, on va nourrir volaille et lapins après le déjeuner. Sur le site, il y a un refuge pour animaux sauvages, ayant été trouvés blessés ou orphelins. On y voit, entre autres, Jacob le loup, Zelda le lynx et Mowgli le porc-épic. Vaste choix d’hébergement.

► Appartement familial (cuisinette et deux chambres) : à partir de 166 $ par jour. Chalet : à partir de 219 $ la nuit. Activités (en sus) : pêche sur glace à la truite, raquette, traîneau à chiens et motoneige. Repas à la carte.

► 1 877 236-4551, ferme5 etoiles.com

La Station touristique Duchesnay

Photo fournie par Sépaq

Ski de fond, raquette, patin et glissade. On profite de l’hiver au maximum pour une journée ou un séjour à cette station touristique à une demi-heure au nord-ouest de Québec. On loge en chalet, en refuge ou encore dans une auberge 4 étoiles avec piscine chauffée, sauna et bain spa extérieur.

► Séjour à l’auberge : à partir de 187 $ par jour pour deux personnes, incluant le petit déjeuner et les activités de base. Chalet : à partir de 329 $ par jour, incluant les activités de base. Refuge : à partir de 31 $ par personne par nuit.

► 418 875-2122, sepaq.com