50 000 billets vendus pour la pièce «Symphorien»

La belle aventure de la pièce «Symphorien», adaptée de la comédie à succès du même nom diffusée à Télé-Métropole dans les années 1970 ne se dément pas.

La troupe a appris samedi dernier sur la scène du Théâtre Maisonneuve, à Montréal, que 50 000 billets avaient été vendus à ce jour. Et ce n’est pas fini, puisque des supplémentaires s’ajoutent et la tournée se poursuivra l’été prochain. Des dates sont même déjà réservées pour 2024.

«Symphorien» permet de retrouver les personnages tant aimés des Québécois, créés à l’époque par Marcel Gamache. Mme Sylvain est donc de retour, elle qui opère une maison de chambres. Même chose pour Mlle L’Espérance, Oscar Bellemarre, Éphrem et, évidemment, Symphorien.

Mise en scène par Louis Saia et Pierre Séguin et écrite par Pierre Huet et Louis Saia, la pièce «Symphorien» s’appuie sur le talent des comédiens Anne-Marie Binette, François Chénier, Patrice Coquereau, Stéphan Côté, Martin Héroux, Michelle Labonté et Nathalie Mallette.

Des supplémentaires s’ajoutent à la Salle Albert-Rousseau à Québec (5 et 6 avril prochain), où la pièce a déjà été présentée à quatre reprises à guichets fermés, ainsi qu’au Cabaret du Casino de Montréal (22 et 23 février 2024).

Des représentations sont par ailleurs prévues pendant la saison chaude à Sherbrooke, Trois-Rivières, Victoriaville, Sainte-Thérèse et Saint-Eustache.

Toutes les dates et les informations sont disponibles en ligne [symphorienlapiece.com].