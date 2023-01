Alec Baldwin: une accusation méritée pour un geste incompréhensible, juge un professionnel du cinéma

Le coordonnateur de cascades et réalisateur de séquences d’action, Jean Frenette, a jugé que l’accusation d’homicide involontaire à l’égard d’Alec Baldwin est entièrement méritée, car il y a eu plusieurs manquements au protocole sur un plateau tournage avec des armes à feu menant au décès de la directrice de la photographie, Halyna Hutchins en octobre 2021.

«C’est que ce ça mérite. Ce qui est incompréhensible dans tout ça, c’est qu’on ne pointe jamais l’arme même avec des balles à blanc vers quelqu’un. On ne vise jamais vers la caméra. C’est quand même aberrant de voir que cet homme avec son expérience en cinéma ait pointé l’arme vers la caméra. Il y a aussi eu un manque énorme de la part de l’armurière et du premier assistant à la réalisation», a-t-il mentionné, au micro de Sophie Durocher à QUB Radio.

Ce dernier a expliqué que les procédures sont les mêmes partout en Amérique du Nord. Dans le cas présent, il a noté une grande négligence de la part des gens sur le plateau qui devaient gérer ces moments-là. Il a recommandé qu’il y ait un cours pour que les techniciens soient plus éduqués sur le plateau, afin de reconnaître que l’inspection de l’arme ait été bien présentée.

«Il y aura toujours des productions qui voudront des séquences d’armes à feu avec des balles à blanc, mais ça ne m’inquiète pas, car nous avons de bons techniciens au Québec, à Toronto et à Vancouver», a-t-il ajouté.

Du même élan, il a ajouté que l’argent va plus en haut dans certaines productions. Par conséquent, on ira chercher une armurière avec peu d’expérience et on lui demandera de faire plusieurs tâches. «C’est la recette pour une tragédie.»

Il a recommandé de prendre le temps de faire les choses correctement pour assurer la sécurité de tout le monde sur les plateaux. «La sécurité, ce n’est pas quelque chose qu’il faut négliger.»

Questionné par rapport au fait qu’un comédien soit accusé d’homicide involontaire pour quelque chose pour lequel il n’a pas vraiment de responsabilité, M. Frenette a répondu que sa responsabilité était de ne pas pointer le «gun» vers les gens. «Un gars de sa trempe et de son expérience aurait pu dire que ce n’était pas sécuritaire. Je le vis continuellement sur les plateaux. Les acteurs avec moins d’expérience que Baldwin sont vraiment à cheval sur les principes.»

En guise de conclusion, il a affirmé que cette histoire était un cas isolé.