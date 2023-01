Altercation à la sortie d’un bar: une femme accusée d’agression sexuelle sur deux victimes

L’attaque sauvage d’une femme à la sortie d’un bar de Laval pendant le temps des fêtes a mené à l’arrestation d’une trentenaire accusée d’agressions sexuelles en plus des charges de voies de fait graves.

Faisant face à de lourdes accusations de vol qualifié, menace de mort, voie de fait graves et deux chefs d’agression sexuelles, Macdala Monfiston, 36 ans, a comparu au palais de justice de Laval après avoir été arrêté mercredi. Les faits reprochés remontent à près d’un mois à Laval.

Le 27 décembre dernier, plusieurs appels 9-1-1 étaient entrés pour une bagarre entre deux femmes à la sortie du bar Le Secret. Lorsque les policiers de Laval sont arrivés sur place vers 3h du matin, une victime était sévèrement blessée nécessitant son transport à l’hôpital.

«On parle d’une attaque sauvage», a indiqué la porte-parole du Service de police de Laval, Erika Landry. L’enquête a permis l’arrestation de Monfiston, mais également de son conjoint, Majd Mounsef, 38 ans, qui fait face à des accusations de voies de fait graves, vol qualifié et entrave au travail des policiers.

Le service de police n’a pas voulu préciser les circonstances menant aux accusations d’agressions sexuelles de Monfiston sur deux victimes distinctes.

Photo tirée de Facebook

En couple

Lors de leur arrestation, les deux suspects étaient ensemble et semblent former un couple comme en fait foi la photo publiée deux jours après les événements sur les médias sociaux. Ils n’auront toutefois pas le loisir de se fréquenter pendant les procédures, et ce, malgré leur remise en liberté puisqu’un interdit de contact a été demandé.

Majd Mounsef, qui réside à Saint-Jérôme, cumule une multitude de petits délits depuis 10 ans tandis que Macdala Monfiston, de Rivière-des-Prairies n’a pas de casier judiciaire.

Il est interdit aux accusés de tenter d’entrer en communication avec les deux victimes au dossier. Ils n’ont pas le droit de communiquer avec des gens qui vendent ou font usage de drogue pendant les procédures.

Mounsef s’est inquiété de pouvoir récupérer son véhicule et ses effets personnels qui se trouvaient chez sa conjointe lors de l’arrestation. Ceux-ci reviendront en cour en avril prochain.