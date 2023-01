Anaïs Barbeau-Lavalette réalisera un film sur Pauline Julien

La cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette prépare un film de fiction sur la vie de Pauline Julien, a annoncé jeudi la boîte de production Bravo Charlie.

Décrit comme «un hommage cinématographique» à cette icône de la chanson québécoise, le long métrage brossera un portrait intime de la vie de la chanteuse, auteure et actrice considérée comme l’une des figures marquantes de l’histoire du Québec.

Coscénarisé par Anaïs Barbeau-Lavalette (La déesse des mouches à feu, Chien blanc) et Véronique Côté, le film sera produit avec le soutien et la collaboration de l’entourage de Pauline Julien et de sa fille, Pascale Galipeau.

«Nous sommes Pauline. C’est pas pour rien qu’elle ne porte souvent qu’un prénom. Il n’y en a qu’une et nous la sommes toutes. Pauline libre, aimante, sauvage, amoureuse et fougueuse. Cette vaste femme a changé le territoire québécois, celles et ceux qui le composent. Nous inventerons un film aussi grand qu’elle. C’est une chance immense d’avoir la confiance de sa fille, Pascale, pour être les porteuses de corps et de cœur de Pauline Julien, artiste intemporelle», ont déclaré Véronique Côté et Anaïs Barbeau-Lavalette dans un communiqué envoyé aux médias jeudi matin.

Décédée en 1998, Pauline Julien a déjà fait l’objet d’un documentaire de Pascale Ferland, Pauline Julien, intime et politique, sorti en 2018.