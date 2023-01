Antoine Bertrand jouera dans une nouvelle version de «Bach et Bottine»

Antoine Bertrand fera partie de la distribution du film Mlle Bottine, une nouvelle version du célèbre Conte pour tous Bach et Bottine qui doit être tournée plus tard cette année.

L’acteur a confirmé cette nouvelle lors d’une entrevue accordée au Journal jeudi, au sujet de sa participation comme membre du jury du Festival de l’Alpe d’Huez, en France.

«Ça m’excite beaucoup comme projet, a confié l’acteur connu pour ses rôles dans Louis Cyr et Starbuck.

«C’est Dominic James qui a écrit le scénario de ce remake de Bach et Bottine et c’est vraiment bon. On raconte la même histoire quand dans le film original, mais de façon un peu différente. Le tournage doit démarrer en août prochain.»

C’est le cinéaste Yan Lanouette Turgeon (Roche papier ciseaux) qui a été choisi pour réaliser le film. Mlle Bottine racontera l’histoire d’une orpheline de 11 ans qui se voit forcée d’abandonner sa ferme et ses animaux pour aller s’installer à Montréal chez son oncle Philippe, un compositeur d’opéra qui vit en ermite.

Sorti en 1986, le film original Bach et Bottine était le troisième opus de la série des Contes pour tous, après La guerre des tuques (1984) et Opération beurre de pinottes (1985). Réalisé par André Melançon, le long métrage mettait en vedette Mahée Paiement et Raymond Legault.

À son retour des Alpes, Antoine Bertrand complétera le tournage du film Le Frère, le prochain long métrage du réalisateur Bachir Bensaddek (Montréal la blanche). Il se rendra ensuite en Thaïlande pour tourner dans le thriller français La promesse verte, aux côtés d’Alexandra Lamy.