Attention, cette chronique est mauvaise pour votre santé!

Tous les jours, on ajoute de nouvelles choses sur la liste des affaires à ne pas faire ou à ne pas consommer.

Tous les jours.

Quand ce n’est pas la cuisine au gaz, c’est l’alcool.

Et quand ce ne sont pas les voyages en avion, c’est la viande rouge.

Bientôt, si ça continue, ça va être moins long de nous dire ce qu’on peut faire.

LAVER, LAVER

Longtemps, je me suis demandé s’il y avait de la vie après la mort.

Maintenant, je me demande s’il y en a avant.

Attention, c’est mauvais pour ta santé ! C’est mauvais pour l’environnement ! Ça offusque ! Ça choque ! Ça blesse ! Ça traumatise !

C’est transphobe ! Homophobe ! Xénophobe ! Islamophobe ! Coulrophobe (la peur des clowns) !

Brûlons les livres de Tintin ! Bannissons les BBQ ! Interdisons les feux de foyer !

Boycottons ! Censurons ! Annulons ! Supprimons ! Révoquons ! Défendons ! Empêchons ! Récurons ! Aseptisons ! Nettoyons ! Astiquons ! Purifions ! Désinfectons !

Attention, ce film contient des scènes de violence ! Des cigarettes ! Des autos ! Des gens qui baisent sans condom ! Des propos vulgaires ! Des sacres ! Des hommes-troncs qui ne sont pas joués par de vrais hommes-troncs !

Plus moyen de faire un pas sans qu’un expert sorte d’un pot de fleurs pour souligner nos erreurs et nous remettre dans le droit chemin.

Avant, on disait aux enfants qui utilisaient des expressions gratinées qu’on allait leur laver la langue.

Maintenant, on veut nous laver l’intérieur de la tête.

Pour qu’elle brille comme un sou neuf.

Dans quelques années, on va nous brancher un appareil sur le cerveau pour voir si nos rêves sont socialement responsables.

Et pour savoir à quoi on pense quand on s’astique le poireau.

LA CHOSE LA PLUS TOXIQUE AU MONDE

Parfois, j’ai envie de prendre mon auto, de rouler pendant trois heures, d’aller me cacher dans le fin fond d’un bois et de crier de toutes mes forces :

« CRISSEZ-MOI PATIENCE !!!! »

« LA PAIX, BORDEL ! JE VEUX JUSTE LA SAINTE PAIX ! »

« DEUX MINUTES SANS QU’ON ME DISE QUOI DIRE OU QUOI FAIRE ! »

Mais c’est quoi, cette époque de pudibonds qui empêchent des vieux de 95 ans de boire un Seven-Up ou de fumer une cigarette sur le balcon sous prétexte que C’EST PAS BON POUR LEUR SANTÉ ?

Savez-vous ce qui est mortel ? Ce qui est toxique ?

L’ENNUI !

C’est le pire poison au monde ! Ça vous envoie directement au cimetière !

Et savez-vous ce qui nous permet de mieux vivre ?

Pas de vivre plus vieux, non : de MIEUX vivre ?

LE PLAISIR !

Le fun !

Savez-vous c’est quoi, le fun ? En avez-vous déjà eu ? Connaissez-vous quelqu’un qui a déjà eu du fun dans la vie ?

Regardez le visage d’un enfant qui s’enfonce à toute vitesse un Whippet dans la bouche alors que sa mère lui avait dit de ne pas manger de Whippet...

Eh bien, c’est ça, LE FUN !

Faire la vie buissonnière !

Manger un quart de livre dans le char !

Se coucher trop tard un soir de semaine !

Pas étonnant que nos enfants se réfugient dans un monde virtuel, où tout est possible et tout est permis.

Parce que la vie qu’on leur offre est plate !

À crever la bouche ouverte...