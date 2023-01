Canadien: «On s’est tiré dans le pied» –Joel Edmundson

Le Canadien a disputé une première période plus que respectable. Puis, tout s’est écroulé en deuxième période lorsque les Panthers sont parvenus à marquer quatre buts sur cinq supériorités numériques.

«On s’est tiré dans le pied. C’était un match serré, puis on a écopé de cinq punitions en deuxième période. Tu ne gagneras pas de match comme ça.»

–Joel Edmundson

Samuel Montembeault obtenait un sixième départ consécutif. Il a accordé cinq buts sur 33 lancers avant que Martin St-Louis n’envoie Cayden Primeau dans la mêlée pour lui permettre de voir un peu d’action.

«Ce soir, on l’a laissé tomber. Il a été très bon pour nous depuis que Jake (Allen) est blessé. On s’est tiré dans le pied avec toutes ces punitions. On doit rester loin du banc des punitions parce que ça affecte notre confiance et celle de notre gardien.»

–Arber Xhekaj

Photo Martin Chevalier

La rencontre est passée bien près de devenir hors de contrôle pendant la troisième période. Dans les derniers instants du match, Radko Gudas a tenté de sortir le genou aux dépens de Kirby Dach. Un geste que Josh Anderson n’a guère apprécié.

«C’est un joueur salaud. Il a été comme ça toute sa carrière. C’est la façon dont il joue. SI tu joues comme ça, que tu essaies de blesser des joueurs, tu dois au moins de tenir debout et répondre.»

–Josh Anderson

Photo Martin Chevalier

Même s’il n’était plus dans le coup, avec un pointage de 5 à 0 pour amorcer la troisième période, le Canadien a refusé de tirer la plogue.

«On ne voulait pas abandonner et on voulait donner aux partisans quelque chose à se mettre sous la dent. On sait qu’ils dépensent beaucoup d’argent pour assister aux matchs.»

–Joel Edmundson