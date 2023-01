Cinéma on the Bayou: des films gaspésiens voyageront jusqu’en Louisiane

Le festival Les Percéides de Percé, en Gaspésie, présentera pour une quatrième année quelques œuvres de la région au festival Cinema on the Bayou de Lafayette, en Louisiane, la semaine prochaine.

Les films «Le coureur des bois et le Nutshimiu-innu» d’Éli Laliberté, «100 Miles» de Louis Bodart, «Constellations I-II-III», d’Éric Proulx, Kellie Nadeau et Claudie Simard, «Sur une autre fréquence» de Chloé Gayraud, «Immensité» de Maïté Samuel-Leduc et «Unempty Space» de Lucile Parry-Canet seront projetés en première américaine lors de l’événement.

«Le festival Cinema on the Bayou, c’est la plus grosse vitrine de cinéma francophone dans le monde. C’est un événement qui nous permet des rencontres qu’on ne pourrait pas faire ailleurs», a raconté à l’Agence QMI le directeur général et artistique du festival Les Percéides, François Cormier.

Photo tirée de la page Facebook Festival Les Percéides

En se présentant là-bas, M. Cormier cherche entre autres à instaurer un projet d’échanges cinématographiques entre la Louisiane et la Gaspésie. «On veut permettre à des cinéastes de la Louisiane de venir à Percé pour créer des films avec un réalisateur gaspésien et vice-versa», a-t-il expliqué.

Une nouvelle vie pour son projet

Lorsque Maïté Samuel-Leduc a appris que son court-métrage avait été sélectionné, elle a été agréablement surprise. «C’est la première fois que je réalisais un projet comme ça, et le fait qu’il rayonne à l’extérieur du Québec, c’est super d’avoir cette visibilité-là», a souligné celle qui est créatrice de contenu à son compte.

Son film «Immensité», un très court court-métrage d’une minute 10 secondes, montre la grandeur du paysage gaspésien en suivant une patineuse solitaire.

«C’est une idée que j’avais eue il y a quelques années. Dans la région, il y a trois barachois, un genre de petite lagune séparée de la mer par un banc de sable ou de gravier. L’hiver on peut y patiner, sur une glace très fine, mais très éphémère en raison des changements rapides de la météo», a-t-elle raconté.

«Toutefois, l’année où on a tourné, c’était exceptionnel parce qu’on a pu y patiner tout l’hiver. J’avais vu il y a quelques années une patineuse de Gaspé qui faisait des figures et je me disais que ce serait exceptionnel de pouvoir combiner les deux», a-t-elle ajouté.

De voir que «sa petite production» se rendre à Lafayette la rend heureuse, elle qui n’avait pas d’objectif précis en réalisant le film. «Je ne l’avais pas vu d’emblée, mais de présenter un décor très blanc à un paysage coloré louisianais, c’est assez amusant, a-t-elle partagé.