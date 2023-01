Comment faire valoir ses idées quand on manque de guts?

Je viens d’une famille de boqués. Mon père l’a toujours été, ma mère aussi, et mon seul frère parle toujours avec tant de force quand il exprime une opinion que je n’ai pas le choix que de me taire si je veux qu’une certaine paix règne dans la famille.

Encore une fois cette année aux fêtes de Noël, les choses ont tourné au vinaigre tant chacun était convaincu d’avoir plus raison que les autres et surtout que moi, lors d’une discussion. Ça s’est terminé dans la chicane, et ils vont mettre encore quelques mois avant de se reparler les uns aux autres, pendant que moi je vais me languir dans mon coin.

Je ne sais pas si mon sentiment est bon Louise, mais j’ai l’impression qu’ils voudraient tous que je tranche la discussion en leur apportant mon soutien, alors que je m’en sens incapable. Et ça finit toujours que c’est de ma faute à moi si l’un ou l’autre n’a pas gagné.

Mais je ne suis pas capable de trancher, puisque je les trouve tous aussi radicaux en leur genre l’un que l’autre. Depuis les évènements, ma mère me boude et me fait sentir minable à chaque fois que je tente d’établir le contact avec elle. Quant à mon père et mon frère, ils font les morts chacun de leur côté.

Et ça va être comme ça jusqu’à la prochaine fête de famille, en espérant qu’elle n’ait pas lieu avant six mois et que chacun ait fini par oublier ce qui s’est passé à Noël. Mon chum me dit de les laisser baigner dans leur jus et de ne pas m’en faire avec ça. Mais moi j’aimerais tellement que tout le monde se raccorde sans que j’aie besoin de me ranger à l’avis de l’un ou l’autre.

Fille de personne

Vous souhaitez l’impossible ma chère. Quand des gens sont campés dans des idées depuis aussi longtemps que votre parenté l’est à ce qu’il semble, c’est devenu un mode de vie. Hors de ce que chacun pense, il n’y a point de salut.

Votre conjoint a raison, il faut les laisser mijoter dans leur jus et surtout ne pas vous en faire. Remerciez le ciel de ne pas être comme eux, mais ne vous attendez pas à ce qu’ils changent. Et si je me fie à ce que dit Adam Grant dans son livre Le pouvoir de la pensée flexible, c’est vous qui êtes dans la bonne voie. Ne changez rien à ce que vous êtes, mais apprenez à ne pas espérer des autres plus qu’ils ne peuvent vous donner.