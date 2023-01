Craft-Day Box: ce couple de Québécois aurait floué une panoplie de parents et pris la fuite en Alberta

Plusieurs parents mettent en garde contre une populaire compagnie de bricolage pour enfants qui les aurait floués, dont les propriétaires déménagés en Alberta sont accusés de vol et de fraude au Québec.

«Ils m’ont subtilisé pour 400 $ et j’attends encore mon argent. Plus on creuse par rapport à cette compagnie douteuse, plus ce n’est pas normal. Tout ça parce qu’on voulait recevoir des bricolages pour nos enfants», allègue Sarah, découragée.

Capture d'écran de la page Facebook de la compagnie Craft-Day Box

Le Journal s’est entretenu avec cinq parents comme elle qui ont tous été victimes de l’entreprise Craft-Day Box. Ils ont demandé à taire leur nom de famille par crainte de représailles. Certains auraient même été menacés par Marie-Claude Vendette et Steve Routhier, le couple à la tête de cette compagnie.

«Il faut que ça cesse, tonne Fanny, une résidente de Lac-Beauport. On voit que ça continue et qu’ils prennent encore de l’argent des autres parents sans leur consentement. Après, ils nous bloquent sur les réseaux sociaux et on ne peut rien faire pour les dénoncer.»

Photo tirée du compte Instagram de Craft-Day Box

Photo tirée du compte Instagram de Craft-Day Box

Transactions non autorisées

Le concept de Craft-Day Box est plutôt simple. Avec un abonnement, le client reçoit chaque mois une boîte à bricolage par la poste pour la somme d’environ 43 $.

Marie-Claude Vendette et Steve Routhier, âgés de 29 et 28 ans, utiliseraient toujours le même stratagème. Des boîtes envoyées aux clients ne seraient pas livrées par la poste et aucun numéro de suivi n’est disponible. D’autres parents reçoivent des colis avec des articles de bricolage manquants.

Capture d'écran de la page Facebook de la compagnie Craft-Day Box

Mécontents de la situation, les clients finissent par mettre fin aux contrats avec Craft-Day Box. C’est à ce moment que les propriétaires prélèvent sans consentement entre 40 $ et 500 $ sur les cartes de leurs anciens clients.

«Je pense aux pauvres parents qui n’ont pas les moyens de se permettre ça!», déplore pour sa part Ann-Sophie, qui a perdu 500 $ de cette façon. La mère de famille a tenté de ravoir son argent, mais elle n’a obtenu que des menaces de poursuite des propriétaires.

VIDÉO CRAFT-DAY BOX / FACEBOOK

Résultat? Les clients comme Ann-Sophie sont finalement bloqués sur les comptes Instagram, Facebook, Tiktok et même du courriel de l’entreprise.

Selon l’Office de la protection du consommateur (OPC), au moins trois mises en demeure ont été déposées contre Craft-Day Box à ce sujet.

Capture d'écran du site www.opc.gouv.qc.ca

Mandat d’arrêt déposé

Marie-Claude Vendette et Steve Routhier ne semblent pas être des enfants de chœur, si on se fit aux accusations criminelles déposées contre eux.

Selon des documents judiciaires, un mandat d’arrêt a été déposé en mai 2022 contre Steve Routhier et celui-ci est toujours valide d’après la Sûreté du Québec (SQ).

Il se retrouve dans cette situation puisqu’il est soupçonné d’avoir fraudé pour plus de 5000 $ un Couche-Tard à Lac-Beauport entre 2016 et 2018.

Pas leur premier vol

Marie-Claude Vendette et Steve Routhier, parents de quatre enfants, sont aussi accusés de vol. Les amoureux auraient dérobé pour plus de 5000 $ de meubles dans l’appartement qu’ils louaient à leur ancien propriétaire à Lévis en 2021.

Le couple devra d’ailleurs comparaître pour cette affaire le 20 janvier prochain.

Notons que ce même propriétaire avait poursuivi le duo devant le Tribunal administratif du logement en juin 2021 pour loyer impayé.

Les deux tourtereaux ne semblent pas manquer d’argent pour autant. En novembre dernier, Marie-Claude Vendette s’est vantée sur Facebook d’avoir acheté deux véhicules neufs d’une valeur d’au moins 170 000 $.

Capture d'écran du compte Facebook de Marie-Claude Vendette

Ils disparaissent

Les propriétaires de Craft-Day Box ont toutefois déménagé en 2021 loin des problèmes qu’ils ont créés au Québec. Ils habitent désormais à Edmonton, en Alberta, où ils gèrent leur compagnie controversée.

Le Journal a tenté d’obtenir une entrevue avec eux, mais Marie-Claude Vendette et Steve Routhier ont prétendu avoir vendu depuis longtemps leur entreprise dans un courriel envoyé à notre représentant. «Il y a pas de Mme Vendette ou de M. Routhier», assurent-ils.

Le hic, c’est que sur plusieurs vidéos et photos partagées en décembre 2022 sur les réseaux sociaux de Craft-Day Box on peut reconnaître la bague et la montre de Marie-Claude Vendette. Les mêmes accessoires que l’on voyait sur d’autres séquences publiées en 2020 et 2021 par la compagnie. Le couple a finalement ignoré notre demande et transmis notre requête à leur avocat criminaliste.

VIDÉO CRAFT-DAY BOX / FACEBOOK

«Nous n’avons pas de déclarations ni de commentaires à faire pour les médias concernant le dossier», explique dans un courriel Me Alexandre Langlois, qui représente le duo devant la cour pour les accusations criminelles mentionnées plus haut.

Les deux vendeurs de bricolage avaient d’ailleurs désactivé lundi leur site internet et toutes leurs pages sur les réseaux sociaux.

Des faux comptes

Des parents qui ont été victimes de Craft-Day Box soutiennent avoir été intimidés sur les réseaux sociaux après avoir dénoncé publiquement la compagnie sur Facebook.

«Ils ont supprimé tous nos messages sur leur page avant de nous bloquer, raconte Nadia. Après, ils m’ont écrit en privé et avec des faux comptes contrôlés par Marie-Claude et Steve pour m’insulter. J’ai mal dormi durant un mois. C’est pour ça que la page est crédible et qu’il n’y a pas de commentaires négatifs. Les clients sont plus facilement fraudés comme ça.»

Notre représentant a en effet détecté au moins deux faux comptes qui publient une panoplie de messages positifs sous les publications Facebook de l’entreprise. Le premier est un utilisateur inactif qui a piqué la photo du journaliste Martin Leclerc sur Twitter.

Photos tirées de Facebook et du compte Twitter de Martin Leclerc

Le second profil appartient à une prétendue Éloïse qui est médecin au CHU Sainte-Justine. Tous les clichés de son profil inactif proviennent d’une banque d’images libres de droits.

Photo Nathan Dumlao et Captures d'écran de Facebook

Adresse et numéro bidon

Il ne s’agit pas des seules informations qui font sourciller par rapport à cette compagnie. Leur numéro de téléphone sur leur site n’est pas valide. L’adresse du bureau de leur comptable est aussi bidon puisqu’il mène à un Jean Coutu situé à Terrebonne.

Capture d'écran du site craftdaybox.com

«Nous ne connaissons pas cette compagnie et leurs activités frauduleuses ne nous ont pas été rapportées et n’a eu aucun impact sur nous. Bien triste tout cela», confirme Brigitte Marchand, pharmacienne de l’établissement en question.