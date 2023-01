Crise de l’emploi : 5 conseils pour retenir vos employés

Ce n’est une surprise pour personne, la fameuse pénurie de main-d’œuvre annoncée depuis des années s’est rapidement transformée en crise de l’emploi.

Alors qu’on parle désormais de la « grande démission » partout au Québec, l’avenir des entreprises et organisations se joue sur deux tableaux : l’attraction des talents, bien sûr, mais aussi la rétention des employés.

Recruter du nouveau personnel est essentiel, même si c’est devenu une mission ardue et que l’embauche d’une nouvelle personne représente une dépense importante. Il est aussi primordial de savoir retenir les bonnes ressources à l’interne, avant qu’un concurrent ne vienne les séduire !

Comment un employeur peut-il rester attractif et compétitif dans le marché actuel ?

1. Incarnez les valeurs que vous prônez

Ces belles valeurs auxquelles vous croyez assurément, que vous intégrez dans vos communications et vos présentations d’entreprise, les incarnez-vous au quotidien ? Comme le dit l’adage, il faut que les bottines suivent les babines.

Si vous vantez l’ouverture, la communication et le respect comme valeurs d’entreprise, elles doivent être présentes au quotidien, dans chacune des décisions des gestionnaires et des cadres, ainsi que dans la vision globale, incluant votre mission et vos objectifs d’affaires.

Beaucoup d’employés se plaignent que les valeurs prônées par leur employeur ne sont pas vécues dans leur vie quotidienne. Par exemple, une organisation qui projette une image « d’esprit de famille » alors que dans les faits, on encourage la compétition plutôt que la collaboration, peut devenir une grande source de frustration pour le personnel.

Lorsque la haute direction incarne des valeurs fortes, ça se répercute sur toute la culture de l’entreprise, procurant ainsi un environnement de travail authentique, loin des buzzwords du marketing, et ça favorise l’engagement réel de vos employés au quotidien.

2. Soyez à l’écoute de votre personnel

La plupart des gestionnaires se disent à l’écoute, mais entendent-ils vraiment ? Lorsqu’un employé fait part de son insatisfaction face à une situation au travail, l’écouter pour vrai, sans tenter de trouver des excuses ou de retourner la critique vers lui, a de bonnes chances de régler une grande partie du problème.

Même s’il s’agit souvent de discussions inconfortables, surtout si le gestionnaire qui reçoit la critique en est aussi l’objet, ces discussions sont saines et essentielles. Elles mènent à une meilleure cohésion d’équipe et doivent être vues comme constructives.

Cultivez un climat de confiance et encouragez vos employés à communiquer autant leurs frustrations que leurs satisfactions dans un cadre bienveillant et sans jugement. Vos employés sont les mieux placés pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas, leur tendre l’oreille fait toute la différence.

Des outils numériques, comme la plateforme Officevibe conçue à Montréal, peuvent contribuer à améliorer la communication au sein de vos équipes en vous permettant de prendre le pouls du climat de travail et saisir les enjeux pour mieux passer à l’action.

3. Misez sur une approche globale de rémunération

Plusieurs personnes, autant des employés que des gestionnaires, ont tendance à considérer un gros salaire comme l’élément le plus séduisant d’une organisation. Or, si cela est vrai pour certains candidats, une rémunération compétitive ne peut être le seul argument de vente de votre entreprise. Dans le contexte actuel, l’expérience employé doit être plus que jamais au cœur des préoccupations de la direction.

En plus d’un salaire juste, qui correspond aux normes du marché, les employés, autant au sein d’une PME que d’une grande entreprise, espèrent (et méritent !) des options supplémentaires comme :

La possibilité de faire du télétravail et d’opérer en mode hybride ;

Des horaires flexibles ;

Une bonne conciliation travail-vie personnelle ;

La formation continue ;

Un programme d’aide aux employés ;

Des assurances familiales ;

Des activités d’équipe.

Ici, le mot-clé est flexibilité. En offrant à vos employés une rémunération globale qui leur laisse plus de liberté, vous obtiendrez en retour un meilleur engagement et davantage de satisfaction au travail.

4. Placez l’humain au cœur de votre mission

Toutes les organisations ont une mission affichée sur leur site Web et dans leur guide du personnel. Est-elle claire ? Est-elle incarnée au quotidien ?

Toutes les entreprises, qu’elles vendent des biens ou des services, ont avantage à placer l’humain au cœur même de leur mission. Vos employés sont votre meilleure ressource et la plus difficile à remplacer. Sachez cultiver la cohésion de vos équipes en soulignant les bons coups et en montrant comment chaque petit geste contribue à l’atteinte des objectifs globaux vers lesquels tous doivent orienter leurs efforts dans la collaboration.

Les travailleurs se demandent désormais « pourquoi travailler », s’interrogent sur leur épanouissement au travail et tendent à concentrer leurs énergies sur ce qui donne le plus de sens à leur vie.

Si votre mission d’entreprise est bien définie, vos employés auront l’impression d’agir vers un but commun clair. Ils se sentiront plus engagés, auront moins tendance à chercher ailleurs et deviendront des ambassadeurs naturels pour votre entreprise. De quoi aider à attirer de potentiels candidats !

5. Tendez l’oreille aux entrevues de départ

Si, malgré vos efforts, des employés décident de poursuivre leur carrière ailleurs, voyez leur départ comme une opportunité d’amélioration.

Les entrevues de départ, bien plus qu’une simple formalité de ressources humaines, sont une mine d’informations sur ce qui va et ne va pas dans votre organisation.

C’est le moment idéal pour identifier les défis à relever dans l’équipe, les irritants qui doivent être corrigés et les améliorations qui peuvent être apportées afin de, non seulement prévenir d’autres départs, mais aussi hausser le niveau de satisfaction des employés actuels et futurs.

Vous ne pourrez probablement pas convaincre cette personne de rester, mais vous pouvez d’ores et déjà agir pour éviter que d’autres décident de partir !

Changez pour mieux !

Si la crise de l’emploi amène beaucoup de bouleversements dans les méthodes de travail et la vision des organisations, c’est aussi une formidable occasion pour repenser le monde du travail.

Prenez le temps d’évaluer la situation de votre entreprise et dressez la liste des mesures qui pourraient être mises en place pour améliorer l’environnement de travail de vos employés.

Ciblez ce qui fait de votre entreprise un endroit intéressant où travailler... et faites-le savoir aux professionnels dans votre domaine !

