Des infirmières de garde en sit-in à la Baie d’Hudson

Des infirmières de garde dans sept villages de la Baie d’Hudson ont exprimé un refus de travail ce soir afin de protester notamment contre la grave pénurie de personnel dans cette région éloignée du Québec où le recrutement est depuis toujours un enjeu.

« Les gens sont prêts à démissionner en bloc. Ça fait des années qu’on sonne l’alarme. On fait face à un exode des infirmières, déjà que les gens ne restent pas longtemps dans le Nord », explique Maxime Godin, représentant du Syndicat nordique des infirmières et infirmiers de la Baie d’Hudson et des professionnelles en soins.

En soirée, la quinzaine d’infirmières qui desservent sept villages ont donc refusé de prendre le téléphone de garde pour protester contre leurs conditions de travail et le roulement de personnel. Ce sont des médecins, des gestionnaires ou des infirmières d’agence qui ont dû les remplacer.

Par manque de main-d’œuvre dans la région, certaines infirmières se retrouvent parfois à faire des quarts de 24 h de garde sans dormir, déplore M. Godin. « C’est difficile pour elles et dangereux pour la population. Et personne ne semble préoccupé par la situation », ajoute-t-il.

« Hier, une collègue pleurait et était en détresse psychologique [à cause des conditions]. C’est inacceptable » insiste Maxime Godin.

Dans certains villages, il y a deux fois moins d’infirmières qu’en temps normal en raison du manque de personnel, selon le représentant.