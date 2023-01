Examen des infirmières: une injustice grave

Sur fond de pénurie aiguë d’infirmières, le Commissaire à l’admission aux professions, le très respecté André Gariépy, vient de rendre un urgent rapport d’étape dont les recommandations doivent être suivies.

Dans son analyse de la débâcle des plus récents examens de l’Ordre des infirmières et infirmiers, il propose des mesures conservatoires pour respecter les droits des candidates et candidats à l’exercice de la profession.

Le commissaire Gariépy relève des problèmes autant de forme que de fond et il annonce déjà que l’enquête qu’il mène sera approfondie dans une seconde phase.

L’Ordre occulte la vérité

Par exemple, le taux de réussite très faible annoncé pas l’Ordre des infirmières et infirmiers en septembre n’était que de 51,4 %, ce qui était déjà complètement hors normes et choquant.

Pour citer le rapport d’enquête : «Dans les faits, il s’agit du taux de réussite des candidats qui se présentaient à l’examen pour la première fois. Si l’on tient compte de l’ensemble des candidats qui se sont présentés à l’examen à la séance du 26 septembre 2022, le taux de réussite est plutôt de 45,4 %.»

Ça part très mal lorsque l’information fournie par l’Ordre ne dit pas toute la vérité.

Les diplômés du cégep malmenés

Depuis des années, l’Ordre préconise une formation générale au niveau du baccalauréat universitaire comme porte d’entrée à l’exercice de la profession. Or, ce n’est pas à l’Ordre de décider ça, c’est au gouvernement.

Au Québec, depuis des décennies, c’est au CÉGEP que l’on forme la vaste majorité de nos infirmières.

Celles qui sont formées au niveau universitaire portent le titre d’infirmières cliniciennes.

Les infirmières dont nous parlons dans le rapport sont la cohorte si désespérément recherchée dans le réseau de la santé aujourd’hui.

Évidemment, s’il s’agissait de réduire les compétences, personne ne serait d’accord, avec raison.

Mais de toute évidence, à ce stade-ci de son travail, du moins, le commissaire ne voit pas ça comme étant l’enjeu.

Effets dramatiques

Analysant les causes possibles de cet échec, le commissaire regarde autant l’examen lui-même comme outil d’évaluation que la question de la formation en temps de pandémie.

Il affirme qu’il est déjà porté à conclure «que des personnes candidates ont vraisemblablement subi un préjudice dans leur parcours d’insertion professionnelle».

Le commissaire va même plus loin et parle d’effets dramatiques sur les candidates et candidats dont ça serait la troisième et dernière tentative permise.

Là-dessus, la célérité et la détermination du commissaire sont à signaler. Il propose des mesures d’urgence et il veut qu’on agisse sans délai.

En attendant son rapport final, le commissaire propose de surseoir au prochain examen du mois de mars.

Il souhaite aussi que personne ne soit considéré comme ayant perdu son droit d’être candidat à l’exercice de la profession en raison d’un échec à l’examen du mois de septembre dernier.

Record de vitesse

J’ai travaillé longtemps à l’intérieur du gouvernement, dont presque six ans à titre de président de l’Office des professions.

Je suis en mesure de dire qu’André Gariépy vient de battre des records de vitesse dans l’exécution superbe de ce mandat si important et si complexe.

Pour ça, il doit être félicité et, surtout, écouté. C’est une question fondamentale de justice envers ces futures infirmières dont on a tellement besoin. Elles méritent mieux que d’être prises en étau par leur Ordre.