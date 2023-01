Grossophobie? Il ne faut pas célébrer l'obésité, mais la combattre!

Notre époque s’est mise dans la tête qu’il ne faut jamais, en aucune circonstance, abîmer l’estime de soi de qui que ce soit.

Pour cela, elle a déclaré la guerre à tous les modèles traditionnels, accusés de discriminer, d’exclure. C’est ce qu’on pourrait appeler l’idéologie de la diversité.

Et récemment, elle a décidé de s’étendre à tout ce qui touche le corps humain, à travers une doctrine que l’on nomme le « body positive ».

Diversité

En gros, il s’agit d’inciter chacun à s’apprécier tel qu’il est.

L’industrie de la mode s’y est mise et, comme d’habitude, fait des ravages.

Autrefois, elle cherchait à tous nous conduire au seuil de l’anorexie.

Aujourd’hui, elle va aussi loin, mais dans le sens inverse, en célébrant, avec une irresponsabilité fascinante, l’obésité.

Le journal Libération en faisait état récemment, en notant qu’après avoir libéré le corps féminin, il fallait désormais libérer le corps masculin. Demain, on nous incitera à célébrer le mannequin à grosse bedaine !

L’idéologie diversitaire fait désormais le procès de la « grossophie ».

Il faudrait même chanter l’obésité au nom de la diversité des corps.

L’été dernier, par exemple, le ministère de l’Égalité, en Espagne, a fait une campagne de publicité pour dire que la plage appartenait aux hommes et aux femmes de toutes tailles.

Problème, toutefois : on y valorisait aussi l’obésité la plus marquée.

Quelle sottise. Il ne faut pas chanter l’obésité, mais la combattre, car il s’agit, quoi qu’on en dise, d’un problème de santé publique majeur.

Elle gâche la vie de ceux qui en sont frappés, et fait porter une lourde charge, on me pardonnera l’image, au système de santé, qui devra tôt ou tard soigner ceux qui multiplient ainsi les chances de se retrouver sur un brancard.

Il ne s’agit pas de culpabiliser les gros et les obèses. Nous ne sommes pas tous égaux devant cette situation.

Certains, et nous en connaissons tous, mangent tout ce qu’ils veulent et n’engraissent jamais d’une livre.

D’autres ne sont pas loin d’enfler au premier excès de table. Tous ne sont pas doués de la même résistance devant les charmes du banquet.

Grossophobie ?

Cela dit, nous vivons dans un environnement toxique, qui pousse au crime, avec la malbouffe et la vie de canapé.

C’est à chacun, cela dit, de choisir une éthique de vie sensée, de maîtrise de soi. Je ne laisserai personne dire que ce n’est pas exigeant, et même, souvent pénible.

Dans tous les cas, cela implique de congédier le « body positive » et son faux réconfort mensonger.

Cela implique aussi de faire ce qu’on peut pour demeurer fidèles à l’adage qui veut qu’un esprit sain se conjugue bien avec un corps sain. Ni anorexie ni obésité !

Pour le reste, l’élégance fera le travail. Pour la plupart, nous paraissons mieux habillés qu’à poil. Mais nous pouvons tous être élégants, ou du moins, chercher à le devenir. Ce serait déjà ça de pris.