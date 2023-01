Jacinda Ardern: femme de tête et de cœur

Au sommet du pouvoir, les leaders capables d’une empathie vraie et sincère sont malheureusement rares. Jacinda Ardern, première ministre travailliste de Nouvelle-Zélande depuis cinq ans, fait partie de cette trop courte liste.

D’où la surprise et la tristesse de l’entendre annon­cer, à 42 ans à peine, qu’elle quittera son poste le 7 février. Fidèle à elle-même, elle l’a fait sans fioritures ni faux-fuyants. Femme de tête et de cœur, femme déterminée et authentique, Jacinda Ardern est allée droit au but.

«J’ai tout donné pour être première ministre, a-t-elle dit les larmes aux yeux, mais cela m’a aussi beaucoup coûté. Vous ne pouvez pas et ne devriez pas faire ce travail à moins d’avoir un réservoir plein, et encore davantage en réserve pour les défis imprévus et inattendus qui se présentent inévitablement».

Mme Ardern avoue donc qu’elle n’a plus l’énergie pour gouverner. Plus important encore, elle a su le reconnaître avant qu’il soit trop tard. En cela, elle accuse tout d’abord l’usure d’un cinq ans d’une lourdeur exceptionnelle­­­.

En plus d’avoir «géré» la pandémie en Nouvelle-Zélande mieux que la plupart des chefs de gouvernement en Occident, elle porte aussi une blessure profonde.

En toute solidarité

Celle laissée par les attentats meurtriers en 2019 commis dans deux mosquées de Christchurch par un suprématiste blanc d’extrême droite. Avec ses 51 morts et 49 blessés, ce fut un massacre d’une haine sans nom.

Comment oublier les images de la première ministre Ardern, coiffée d’un voile noir par solidarité avec une communauté musulmane cruellement éprouvée ? Elle est allée à la rencontre des familles éplorées. Elle les a serrées dans ses bras. Elle a pleuré avec elles.

Zéro spectacle. Que de l’humanité partagée. Par la suite, elle a aussi renforcé le contrôle des armes à feu et la lutte contre le racisme.

Celle que l’on connaissait comme l’«anti-Trump» par excellence, aura prouvé qu’il est possible et surtout souhaitable de gouverner avec compassion, compétence, progressisme et une ouverture réelle à la diversité.

Même si son étoile politique avait pâli quelque peu dernièrement, son départ-surprise fera de nombreux Néo-Zélandais des orphelins politiques­­­.

Sur la scène mondiale, le départ hâtif d’une des rarissimes femmes chefs de gouvernement ou d’État marquera une perte substantielle. La quête terriblement difficile pour une véritable parité femmes-hommes en politique doit néanmoins se poursuivre.

Grande fatigue

Son départ désolera également tous ceux et celles qui, citoyens ou élus, croient fermement à la nécessité d’avoir des chefs politiques capables de gouverner avec bienveillance. Eh oui. De la bienveillance.

La démission de Jacinda Ardern pour cause de grande fatigue nous rappelle aussi que cette saloperie de pandémie aura vidé bien des gens de leur énergie vitale. Pas tout le monde, bien sûr.

Ceux dont les conditions de vie sont plus confortables que la moyenne des ours ou qui n’auront pas été éprouvés par des morts prématurés autour d’eux auront beaucoup moins souffert du tsunami covidien.

Pour des millions de gens, ce fut toutefois beaucoup plus dur. Isolement. Découragement. Deuils multiples. Épuisement physique, mental et intellectuel. Etc.

Combien y auront laissé de pleins lambeaux de santé et d’espoir? Pour reprendre le titre de l’essai brillant de Véronique Grenier, combien d’entre nous sont tout simplement «à boutte»?

Jacinda Ardern nous dit qu’elle aussi, comme première ministre et comme être humain, est à boutte. Qu’elle a besoin de repos. Qu’elle veut renouer avec la lumière. On ne peut que le lui souhaiter.