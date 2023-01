L’Abitibi-Témiscamingue: une région qui se démarque par sa vie culturelle bouillonnante

Au-delà des multiples festivals qui font vibrer la région tout au long de l’été, l’Abitibi-Témiscamingue possède une culture riche et diversifiée qui saura séduire toutes les générations. Laissez-vous envoûter par cette région où l’art est plus vivant que jamais!

La culture occupe une place de choix dans votre vie? Le quotidien en Abitibi-Témiscamingue promet de vous charmer avec ses événements culturels variés, ses nombreuses expositions artistiques et son histoire passionnante.

D’un bain de foule dans un festival à une exposition plus grande que nature, la région vous invite à plonger dans l’aventure!

Explorez un territoire riche en culture

L’Abitibi-Témiscamingue vous propose une culture toujours plus présente en vous conviant à des festivals qui sauront vous faire rire, danser et créer.

Dans les yeux des Témiscabitibien.ne.s, vous lirez la fierté de ce qu’ils ont bâti et contribué à nourrir chaque jour, à coup de pelles et de pinceaux, avec des fleurs et des couleurs, en faisant preuve d’une créativité foisonnante.

Pleins feux sur une culture qui fait vibrer Vivez au rythme des tambours: les pow-wow vous permettent d’aller à la rencontre des Anicinabek et d’entrer dans la danse qui unit chaque être humain, entre eux et avec la nature. Vous serez charmé par leurs sourires, leurs rires, leurs régalias colorées et leur spiritualité! Explorez l’art d’un coin à l’autre de la région: à travers la découverte de nombreuses œuvres d’art publiques, laissez-vous séduire par la vivacité des couleurs, la singularité des sculptures ainsi que l’émotion et la sensibilité des artistes de la région. Découvrez une histoire riche et unique: plongez dans l’histoire particulière de l’Abitibi-Témiscamingue à travers le récit des grands-parents et des arrière-grands-parents qui ont forgé le territoire.

Profitez d’activités culturelles pour petits et grands

En Abitibi-Témiscamingue, vous constaterez que les gens sont accueillants et qu’ils ont le cœur à la fête. De la musique à l’humour, en passant par les saveurs locales, les nombreux festivals et les événements culturels sont le prétexte idéal de sourire, de danser et de festoyer en famille ou entre amis.

Mais ce n’est pas tout! En plus des festivals, la culture se manifeste de multiples façons que ce soit à travers des expositions d’art, des événements littéraires, des sculptures en plein air et bien plus encore.

À quoi vous attendre tout au long de l’année X

Découvrez les artistes de la région

Inspirés par la richesse de la nature et l’histoire des ancêtres, les artistes qui ont élu domicile en Abitibi-Témiscamingue sont nombreux.

Que vous soyez adepte de musique, de photographie, d’histoire, de lecture, d’humour, de théâtre ou d’arts visuels, vous serez époustouflé par le talent des artistes de la région.

Des musiciens d'ici à la littérature de chez nous Les albums d'artistes d'ici à vous mettre dans les oreilles: Raoûl Duguay, Lubik, Samian, Diane Tell, Richard Desjardins et bien plus encore. En savoir plus Les livres d'auteur.e.s de la région à dévorer: Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier, La constellation du lynx de Louis Hamelin, La love de Louise Desjardins et bien plus encore. En savoir plus Les autres artistes de l'Abitibi-Témiscamingue à découvrir: le sculpteur Jacques Baril, l'artiste visuelle Émilie B. Côté, la cinéaste Sophie Dupuis et bien plus encore. En savoir plus

Il existe de multiples façons d’explorer et d’apprécier l’Abitibi-Témiscamingue. Découvrez toutes les activités culturelles et les événements se déroulent lieu dans la région durant l’année.