Le bon homme pour Hockey Canada

En consultant le C.V. de Hugh L. Fraser, on comprend pourquoi il a été sollicité pour poser sa candidature pour le poste de président du conseil d’administration transitoire de Hockey Canada.

Il a couru le 200 m et le 400 m relais aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal, puis avocat, juge à la Cour de l’Ontario pendant 30 ans et membre de plusieurs comités, dont le Centre canadien pour l’éthique dans le sport.

Et, pour le carnet mondain, l’homme de 70 ans, de descendance jamaïcaine, est marié à une femme originaire des Îles-de-la-Madeleine.

De plus, son fils Mark a disputé 219 matchs dans la Ligue nationale avec les Devils du New Jersey, les Maple Leafs de Toronto et les Oilers d’Edmonton.

Gros défi

Son embauche se voulait donc un naturel dans la foulée du scandale sexuel impliquant des joueurs d’Équipe Canada junior, qui a mené à la démission de Scott Smith à titre de chef de direction de l’organisme, de Michael Brind’Amour qui occupait la présidence du conseil d’administration et d’Andrea Skinner qui lui avait succédé.

Fraser était à la semi-retraite lorsqu’il a été approché par le juge Thomas Cromwell, qui avait été pour sa part retenu pour guider Hockey Canada en matière de gouvernance.

Il aurait pu poursuivre son petit bonhomme de chemin, mais il a décidé de venir à la rescousse de la plus grosse fédération sportive canadienne.

« J’aime les défis et celui-ci en est un très gros, dit-il. C’est une occasion pour moi d’apporter une contribution significative dans une cause importante. »

Investi de ses fonctions il y a un mois, Fraser aborde le lourd dossier de Hockey Canada de la même façon qu’il le faisait quand il était homme de loi ou réglementateur.

« Aux gens qui me disaient qu’il était impossible de faire ceci ou cela, je répondais qu’on y arriverait peut-être en essayant certaines choses. Je me retrouve dans une position similaire avec Hockey Canada. »

Incroyable et inconcevable

Fraser a eu la même réaction que tout le monde lorsque le journaliste d’enquête du réseau TSN, Rick Westhead, a dévoilé que Hockey Canada avait conclu une entente à l’amiable avec une jeune femme qui aurait été agressée sexuellement par huit joueurs d’Équipe Canada, en 2018.

« Je me suis demandé : “Mais qu’est-ce qui se passe là ?’’

« J’étais plus déçu qu’autre chose. Comment une telle chose a pu se produire ? »

Peu de temps après, une autre bombe explosait quand on apprit que Hockey Canada était doté d’un fonds qui servait spécialement à payer des victimes d’agressions sexuelles pour acheter leur silence.

Pour quelqu’un comme Fraser qui dicte que le sport se munisse de codes de déontologie, ça dépassait l’entendement.

« Je me suis dit en premier qu’il y avait des gens rusés dans cette organisation, raconte celui qui était de passage à Montréal, hier, afin de rencontrer les médias.

« Je me demande encore comment les choses ont pu en arriver à ce point et que ça a pu durer jusqu’en 2022. Je n’aurai peut-être jamais la réponse à ces questions.

« Tout ce que je sais, c’est qu’en raison de cette situation, un nouveau conseil d’administration a été mis en place et que si on n’avait pas eu ce problème, je ne serais pas ici aujourd’hui.

« Quand je dis qu’on n’aura peut-être jamais les réponses à ce qui s’est passé, c’est attribuable aussi en partie au mandat qui échoit à notre conseil d’administration. On sait que l’on doit aller de l’avant et qu’on a peu de temps devant nous. »

Choisir la bonne personne

Le C.A. transitoire a été formé le 16 décembre dernier et dispose d’un an pour instaurer de nouvelles règles de gouvernance chez Hockey Canada.

La nomination d’un nouveau chef de direction fait notamment partie de son mandat.

La recherche des candidats a été confiée à une firme spécialisée et il reviendra au conseil présidé par Fraser de rencontrer les personnes recommandées par les chercheurs de têtes.

« J’aimerais que le nouveau chef de direction soit connu dans cinq ou six mois, peut-être avant. Mais il faut avant tout que le processus suive son cours et que le mode de sélection se fasse de la bonne façon », conclut Fraser.

Et les suspects ?

Bon nombre de juristes pensent qu’il serait difficile de porter des chefs d’accusation contre les joueurs d’Équipe Canada junior soupçonnés d’avoir agressé sexuellement une jeune femme, alors que celle-ci a accepté une entente à l’amiable.

Au terme d’une deuxième enquête, la police de London a fait savoir, le mois dernier, qu’elle disposait de doutes suffisamment raisonnables pour inculper cinq joueurs dans cette affaire.

Hockey Canada pourrait-il pour sa part imposer des sanctions à ces joueurs ?

Un comité indépendant formé de trois personnes étudie la cause.

« C’est la méthode à suivre dans ce genre de dossier », indique Hugh Fraser.

« Ce comité nous soumettra un rapport et des recommandations. Si on nous dit que des mesures disciplinaires doivent être prises à l’encontre de certains joueurs qui auraient été impliqués dans cette histoire, nous agirons. »

La Ligue nationale de hockey a institué, elle aussi, sa propre enquête puisque certains des suspects évolueraient ou auraient évolué dans son circuit.

Fraser dit, à cet égard n’avoir eu aucun entretien avec Gary Bettman.

Bravo aux joueurs du CH !

Autant les joueurs du Canadien semblaient à plat et démotivés il n’y a pas longtemps, autant ils jouent avec émotion et hargne depuis la semaine dernière.

La victoire de mardi contre les Jets de Winnipeg était quelque chose à voir.

Et que dire des performances de Samuel Montembeault ?

Le jeune homme originaire de Bécancour fait le travail pour lequel il est payé.

Il arrête la rondelle !

Pour le moment, la question n’est pas de savoir s’il a l’étoffe d’un numéro un ou s’il sera toujours un numéro deux comme on le lit un peu partout dans les réseaux sociaux.

Ce que Montembeault mérite, c’est le respect.