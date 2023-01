Mitch Marner continue sur sa lancée

Mitch Marner a allongé sa séquence de matchs avec au moins un point à domicile à 20 dans le gain des Maple Leafs de Toronto de 4 à 1 face aux Jets de Winnipeg, jeudi au Scotiabank Arena.

• À lire aussi: Match des étoiles: aucun joueur du CH sélectionné

• À lire aussi: Une deuxième période désastreuse coule le CH

L’attaquant des Leafs a eu raison du gardien adverse Connor Hellebuyck après avoir créé un revirement en zone neutre en deuxième période, ce qui donnait une avance de trois buts aux siens.

La réplique des Jets est survenue au troisième tiers avec le but de Kyle Connor.

Après une période sans histoire, Austin Matthews a pris les choses en main en ouvrant le pointage huit secondes après le début du deuxième vingt. Il a servi une belle feinte à Mark Scheifele avant de battre Hellebuyck d'un bon tir. Matthews a ajouté un second but quelques minutes plus tard.

Mark Giordano a complété la marque dans un filet désert.

Une victoire en l'honneur de Ryan Miller

La soirée du retrait du numéro 30 de Ryan Miller s’est terminée en beauté en prolongation dans un gain de 3 à 2 des Sabres de Buffalo face aux Islanders de New York, au KeyBank Center.

Après la rencontre, tout sourire, l’ancien portier qui a disputé 11 saisons avec les Sabres est allé célébrer la victoire au centre de la patinoire avec les joueurs.

Seul devant Ilya Sorokin, Dylan Cozens a donné la victoire aux siens, en période supplémentaire, après avoir accepté une passe parfaite de Rasmus Dahlin.

Victor Olofsson avait créé l’égalité au milieu du troisième tiers en profitant de la circulation devant Sorokin pour le démystifier.

Alex Tuch avait initialement égalisé le pointage en deuxième période avant de voir la formation new-yorkaise reprendre les devants pour la deuxième fois du match.

Les visiteurs avaient réduit les partisans au silence en première période grâce au 16e de la saison de Brock Nelson. Celui-ci a foncé vers le filet et a redirigé une passe d’Anthony Beauvillier pour toucher la cible.

Matt Martin a aussi enfilé l’aiguille dans la défaite.

Les Rangers n'y peuvent rien

Le gardien des Bruins de Boston Jeremy Swayman s’est transformé en mur dans un gain de 3 à 1 face aux Rangers de New York au Madison Square Garden.

Le portier de 24 ans a réalisé 27 arrêts. Il se dirigeait vers un deuxième blanchissage consécutif avant que Ben Harpur ne réussisse à le déjouer à la fin de la troisième période.

Le Québécois Patrice Bergeron a donné une avance de deux buts aux siens en touchant la cible avec un bon lancer qui a surpris le gardien Igor Shesterkin.

Pavel Zacha avait ouvert la marque avec moins de deux minutes écoulées en première période. L’attaquant de la formation visiteuse a décoché un tir en se retournant de la ligne bleue pour mystifier le gardien adverse.

Connor Clifton en a ensuite ajouté en troisième période.

Les Bruins poursuivent ainsi sur leur lancée en remportant un huitième match à leurs 10 derniers, dont trois gains consécutifs.