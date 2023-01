[EN VIDÉO] Réalisez ce délicieux pad thaï végétarien à la PVT

La cuisine thaïe est une cuisine parfumée, relevée et tellement savoureuse. Les ingrédients sont frais et en font une cuisine légère. Les légumes sont essentiels pour un bon pad thaï et les protéines utilisées peuvent être variées. Ici, dans cette recette, l’utilisation de la protéine végétale texturée est mise à l’honneur et apportera une texture impressionnante à ce plat. Simple à utiliser, la PVT est très riche en protéine et absorbera tous les parfums de ce magnifique plat. Vous remarquerez aussi l’utilisation de la pâte de tamarin dans cette recette qui apporte une touche d’acidité et de sucre naturel au plat.

Bon appétit !

