Pandémie de la COVID-19: la sous-ministre adjointe responsable des CHSLD mutée

La sous-ministre adjointe responsable des CHSLD durant les premières vagues de la pandémie de COVID-19, Natalie Rosebush, a été mutée au ministère de la Langue française.

Celle qui agissait comme « bras droit » de la ministre des Aînés Marguerite Blais avait fait part de plusieurs ratés lors de son passage devant la coroner Géhane Kamel, l’an dernier.

Elle avait notamment dit ignorer que des résidents de CHSLD n’étaient pas nourris ni hydratés dans les jours suivant le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire.

De plus, les CHSLD privés conventionnés et non conventionnés avaient été avisés seulement le 12 mars de se préparer à l’arrivée du coronavirus, alors que le réseau de la santé avait été prévenu dès la fin janvier.

Pour le moment, le rôle qu’occupera Mme Rosebush à la Langue française n’a pas été annoncé. Elle sera remplacée dans ses fonctions, à compter d’aujourd’hui, par Sylvain Gagnon, qui était jusqu’ici directeur général du Réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux de l'Université Laval.

Une autre nomination du Conseil des ministres, hier, retient l’attention : la PDG du CISSS de l’Outaouais, Josée Fillion, a été remplacée par Yves St-Onge, qui sera en poste sur une base intérimaire.

Retraité du réseau de la santé, M. St-Onge a notamment occupé dans le passé le poste de PDG par intérim du CISSS des Laurentides.