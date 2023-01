Prothèses mammaires défectueuses: une entreprise devra dédommager 7000 plaignantes

Déjà sommé d'indemniser des milliers de victimes, le certificateur allemand TUV des prothèses mammaires PIP défectueuses a été condamné jeudi par un tribunal français à indemniser 7000 nouvelles plaignantes, a annoncé l'association de victimes Pipa.

• À lire aussi: Des femmes se privent de prothèses mammaires en raison du prix

• À lire aussi: Prothèses mammaires: combat pour une meilleure accessibilité

Ces plaignantes, originaires de Colombie et d'Argentine, mais aussi d'Écosse, d'Angleterre et de France, ont obtenu 2500 euros (plus de 3600 dollars) en provision du préjudice subi, devant le tribunal de commerce de Toulon (sud-est de la France), pour un total de 17,5 millions d'euros (25,5 millions de dollars).

C'est moins que les 5000 euros (plus de 7200 dollars) obtenus il y a un an par plus de 1600 autres plaignantes, mais cette somme est en ligne avec les 3000 euros (plus de 4300 dollars) de provisions attribués aux premières victimes.

Pour Me Olivier Aumaître, avocat des victimes de Pipa, cette nouvelle décision «accablante» pour TUV prouve que les nouvelles réclamations «sont toujours recevables», notamment parce que les experts ont reconnu l'existence de préjudices d'anxiété permanents.

«Nous trouvons dommage d'avoir une juridiction de première instance qui se prononce alors que nous sommes à quelques semaines de décisions de la Cour de cassation sur plusieurs arrêts contradictoires», a réagi auprès de l'AFP Me Christelle Coslin, avocate de TUV.

En conséquence, et parce qu'ils sont en «désaccord» avec cette décision, TUV Rheinland - qui emploie 20 000 personnes pour un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards d'euros - fera certainement appel.

Pour le certificateur allemand, la facture pourrait se chiffrer au final en centaines de millions d'euros, estime Pipa, qui a recensé 35 000 victimes dans cette bataille judiciaire proche de trouver un épilogue.

Plus de dix ans après la découverte de la fraude au sein de PIP, fabricant en France de prothèses mammaires - dont le fondateur Jean-Claude Mas est décédé en 2019, mettant fin aux poursuites concernant l'entreprise -, les procédures judiciaires continuent à l'encontre du certificateur, qui n'avait jamais constaté de manquements.

Ce scandale a éclaté à la suite d'un contrôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en mars 2010. Cette instance française avait relevé un taux anormal de rupture des implants PIP, qui étaient remplis avec un gel artisanal non conforme à la place du gel en silicone requis, par souci d'économie.