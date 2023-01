Retour au bureau des fonctionnaires: Singh demande au gouvernement de reculer

Le chef du NPD Jagmeet Singh demande au gouvernement Trudeau de retourner à la table à dessin et consulter les fonctionnaires fédéraux, mécontents de la nouvelle politique forçant leur retour au bureau à temps partiel.

Non seulement le gouvernement «n’était pas prêt» à mettre en place cette directive, mais il n’a pas non plus «consulté les syndicats et les travailleurs» pour élaborer sa politique.

Il est donc approprié pour le gouvernement de mettre une halte sur le projet et de consulter les forces en jeu avant d’aller plus loin, selon M. Singh.

«C’est essentiel pour n’importe quelle décision, quand on fait une nouvelle décision, on doit parler avec les travailleurs, on doit consulter les travailleurs et les syndicats», a-t-il dit en point de presse jeudi.

«Ce sont les mêmes fonctionnaires qui ont fait tout ce qu’il faut pour livrer la PCU [prestation canadienne d’urgence] pendant les temps difficiles de la pandémie», a lancé le chef néodémocrate.

La directive du Secrétariat du Conseil du trésor, annoncée en décembre, est entrée en vigueur lundi pour des dizaines de milliers de fonctionnaires fédéraux. Ceux-ci doivent désormais se rendre au bureau au moins deux ou trois jours par semaine.

Pour le gouvernement, il s’agit d’accroître la collaboration et la productivité de la fonction publique, mais aussi d’uniformiser les règles à travers le système dans un souci d’«équité».

La mise en place de la politique se fait de manière graduelle et devrait être complétée à partir du 1er avril.

La politique ne fait pas l’unanimité auprès de plusieurs employés, bien ajustés au télétravail, ainsi que de leurs syndicats.

Pour ceux qui refusent de respecter les nouvelles règles, le gouvernement pourrait s’exposer à des pénalités au cas par cas.