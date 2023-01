Retour bientôt de l’imposant chantier sur Laurier

Les automobilistes qui empruntent le boulevard Laurier devront encore s’armer de patience. D’autres travaux préparatoires du tramway vont bientôt y démarrer et ils s’annoncent aussi imposants que ceux du printemps et de l’automne 2022.

La Ville de Québec a publié, jeudi, un appel d’offres extrêmement détaillé, qui contient plus de 1000 pages de données techniques, pour les travaux de génie civil préalables au projet de tramway.

Les entreprises intéressées ont jusqu’au 9 février pour déposer leurs soumissions.

Après les travaux réalisés dans le secteur de l’Université Laval et du CHUL, le futur chantier se concentrera plus à l’ouest, à la sortie des ponts, soit sur le boulevard Laurier, entre l’avenue Lavigerie et la route de l’Église.

Les interventions, qui doivent débuter ce printemps, visent entre autres à déplacer les réseaux techniques urbains (RTU) soit les réseaux d’électricité, de télécommunication et de gaz naturel.

Comme le futur tramway sera « fiabilisé », aucune conduite souterraine ne doit passer en dessous des rails.

La mise en place d’une conduite fluviale et la réfection d’infrastructures souterraines seront notamment au menu.

Les sommes pour le réaménagement du boulevard Laurier seront puisées à même le budget du tramway.

Circulation intense

L’an dernier, l’impact sur la circulation sur le boulevard Laurier s’était tellement fait sentir que la Ville de Québec avait cru bon de rappeler aux automobilistes l’existence d’une solution alternative soit celle du boulevard Hochelaga qui compte désormais six voies de circulation (trois dans chaque sens).

Durant les travaux de l’année 2023, on répète que « des restrictions à la circulation seront en vigueur le long des voies concernées lorsque le chantier sera en activité » et qu’il « est recommandé d’être prudent et de prêter attention à la signalisation temporaire mise en place ».

Quelques voies maintenues

On assure cependant qu’on maintiendra un minimum de deux voies automobiles par direction sur le boulevard Laurier.

Pour les axes perpendiculaires (Germain-des-Prés, Jean-De Quen, Bernardin-Morin et Sauvé), certains tronçons seront accessibles uniquement à sens unique.

Des entraves partielles sur certaines portions de trottoirs sont également à prévoir.

Les bus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) continueront de circuler sur le boulevard Laurier.

Mesures d’atténuation durant les travaux

Camions avec alarme de recul à large bande (plus silencieuse)

Présence de signaleurs

Séquençage facilitant le maintien des accès aux centres commerciaux

Ouvertures dans le terre-plein central pour faciliter l’accès aux entrées charretières

Travaux de 7 h à 18 h pour la majorité des phases de travaux réguliers

Heures des travaux réduites pour les opérations plus bruyantes

Quelques phases intensives 24 h sur 24 h de courte durée sont prévues

Source : Ville de Québec