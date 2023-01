Un deuxième concert de Madonna à Montréal

Le Centre Bell vibrera finalement deux soirs consécutifs au rythme des grands succès de Madonna, l’été prochain.

• À lire aussi: Entre 375 et 2500$ pour voir Madonna à Montréal!

Une deuxième représentation du spectacle de la tournée Celebration a été ajoutée dans la métropole, a annoncé la vedette, jeudi après-midi.

Madonna sera donc en ville les 19 et 20 août. Les billets pour la soirée du 19 août ont déjà presque tous été vendus en prévente.

En plus de Montréal, la Material Girl a aussi annoncé des supplémentaires à Seattler, Chicago, Toronto, New York, Boston, Miami, Houston, Dallas, Austin, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas et Londres.

Les billets seront mis en vente vendredi, à 10h.